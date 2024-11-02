GTA Online'a yeni nesil güncellemenin geleceği duyuruldu

GTA Online için yeni nesil bir güncelleme getirilecek. GTA 6'nın gelmesine daha bir süre varken, PC için yeni güncelleme geliyor.

GTA Online'a yeni nesil güncellemenin geleceği duyuruldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 21:13

Rockstar daha önce PlayStation 5 ve Xbox Series modelleri için GTA'yı güncellemişti. Şirket bu güncellemeyi uzun bir sürenin ardından PC için getirmeye hazırlandığını duyurdu. Yeni güncelleme, yenilikleri barındırmasının yanı sıra üst düzey grafik seçeneklerini de barındıracak. 

GTA ONLINE PC İÇİN YENİ GÜNCELLEMEYE KAVUŞACAK

GTA Online'ın PC sürümü için gelecek olan güncelleme, pek çok yeniliği bünyesinde barındıracak. Aslında, 2022 yılında PS5 ve Xbox Series için gelen GTA 5'in geliştirilmiş sürümünde yer alan özellikler, GTA Online'ın PC sürümüne getirilecek.


Etiketler: #GTA 5

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