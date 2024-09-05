Sony'nin GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldığı iddia ediliyor: PlayStation özel içerikler yolda mı?

Yayınlanma: 05.09.2024 - 14:32

Güncelleme: 05.09.2024 - 14:47

Oyun konsolu devi Sony'nin, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldığı öne sürüldü. Bu iddiaya göre, Sony'nin anlaşması, GTA 6'nın sadece PlayStation 5 ve yaklaşan PS5 Pro ile birlikte tanıtılmasını sağlayacak.

Sadece PlayStation İçin Reklam

XNC Podcast'inde konuşan MAGG, Sony'nin GTA 6 için özel bir pazarlama anlaşması imzaladığını ve bu anlaşmanın oyunun tanıtımını sadece PS5 ve PS5 Pro ile yapmayı kapsadığını belirtti. Bu durum, GTA 6'nın Xbox Series X/S kullanıcıları için erişilebilirliğini etkilemeyecek, ancak Microsoft platformundaki pazarlama görünürlüğünü azaltabilecek.

PS LOGOSU VE İKİNCİ FRAGMAN

MAGG ayrıca, bu özel anlaşmanın GTA 6'nın ikinci fragmanında PlayStation logosunun yer alacağını da sözlerine ekledi. İkinci fragmanın, 2024 Aralık ayında düzenlenecek Oyun Ödülleri etkinliğinde yayınlanması bekleniyor.

GTA 6'nın bu özel pazarlama anlaşması, oyunun lansman sürecinde önemli bir rol oynayabilir ve PlayStation 5 sahipleri için özel içerikler ve avantajlar sunulabileceği düşünülüyor. Resmi açıklamalar ve detaylar için şimdilik beklemede kalmak gerekiyor.

GTA 6'NIN YENİ FRAGMANI NE ZAMAN?

Ayrıca GTA 6'nın ikinci fragmanının bu Aralık ayında 2024 Oyun Ödülleri'nde yayınlanacağını tahmin ediliyor.