GTA serisinin efsane oyunları mobile geliyor: Netflix abonelerine ücretsiz olacak!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:09

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:09

Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto oyunları mobile geliyor.

Grand Theft Auto Trilogy - Definitive Edition, 14 Aralık’ta App Store, Google Play ve Netflix mobil uygulaması üzerinden tümüyle ücretsiz olarak Netflix üyelerine sunulacak. Serinin fanları, oyunları ilk oynayanlar arasında yer alabilmek için aşağıdaki linklere tıklayarak ön kayıt yaptırabilecek.

Mobil cihazlarda yayınlanacak olan The Grand Theft Auto Trilogy - The Definitive Edition serisinde şu oyunlar yer alıyor: