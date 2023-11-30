GTA serisinin efsane oyunları mobile geliyor: Netflix abonelerine ücretsiz olacak!

Grand Theft Auto (GTA) serisinin en sevilen oyunlarından GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III'ün mobile geleceği açıklandı. Oyunlar Netflix abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:09
GTA serisinin efsane oyunları mobile geliyor: Netflix abonelerine ücretsiz olacak!
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Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto oyunları mobile geliyor. 

Grand Theft Auto Trilogy - Definitive Edition, 14 Aralık’ta App Store, Google Play ve Netflix mobil uygulaması üzerinden tümüyle ücretsiz olarak Netflix üyelerine sunulacak. Serinin fanları, oyunları ilk oynayanlar arasında yer alabilmek için aşağıdaki linklere tıklayarak ön kayıt yaptırabilecek.

Mobil cihazlarda yayınlanacak olan The Grand Theft Auto Trilogy - The Definitive Edition serisinde şu oyunlar yer alıyor: 

  • Grand Theft Auto III – The Definitive Edition
  • Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition 
  • Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

Netflix GTA GTA Vice City GTa San Andreas

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