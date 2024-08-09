Evrenin en hafif gezegeni keşfedildi: Pamuk şeker gibi...

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:37

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:49

Bilim dünyası, pamuk şeker gibi düşük yoğunluğa sahip yeni bir gezegen olan WASP-193b'yi keşfetti. Bu büyük gezegen, Dünya'dan 1,200 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve Jüpiter'den yüzde 50 daha büyük boyutlara sahip. Ancak, bu gezegeni asıl ilginç kılan, son derece düşük yoğunluğu ve bilim insanlarının karşısında çözülmesi gereken bir bulmaca olarak durması.

GEZEGEN PAMUK ŞEKERE BENZETİLİYOR

WASP-193b, sadece 6.25 günde yıldızının etrafında dönen ve inanılmaz derecede düşük bir yoğunluğa sahip bir gaz devi olarak tanımlanıyor. Bu özellikleri ona "pamuk şeker gezegen" benzetmesini kazandırdı. Araştırmacılar, gezegenin büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğunu düşünüyor, ancak bu kadar düşük yoğunluğa sahip olmasının nedenleri henüz anlaşılamadı.

Liège Üniversitesi'ndeki EXOTIC Laboratuvarı tarafından yönetilen uluslararası bir ekip tarafından keşfedilen WASP-193b, bugüne kadar keşfedilen en düşük yoğunluklu ikinci gezegen olma özelliğini taşıyor. Çalışmanın başyazarı Dr. Khalid Barkaoui, gezegenin olağanüstü düşük yoğunluğunun, mevcut gaz devi modelleriyle açıklanamadığını belirtti. Bilim insanları, bu kozmik gizemi çözmek için gezegenin atmosferik bileşimini daha detaylı incelemeyi umuyor.

BİLİM DÜNYASINDA ŞAŞKINLIK YARATTI

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) çalışmanın ortak yazarlarından Julien de Wit, WASP-193b'nin yoğunluğunu "Katı haldeki herhangi bir malzemeye benzetmek zor" diyerek tanımladı. Gezegenin nasıl ve neden oluştuğu, astronomların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bu ilginç keşif, evrenin derinliklerinde saklı duran daha birçok sır perdesini aralamak için yeni bir kapı aralıyor.

Bu şaşırtıcı keşif, evrenin derinliklerinde bizleri bekleyen daha birçok bilinmeyeni ve gizemi gözler önüne seriyor. Bilim insanları, WASP-193b'nin sırlarını çözmek için çalışmalarına devam ederken, bu tür keşifler evrenin ne kadar geniş ve karmaşık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.