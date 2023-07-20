Efsanevi astronot neden 3 saat takıyor?

Buzz Aldrin'in Apollo 11 kutlaması için çektiği bir selfie, kolunda bulunan 3 farklı saat nedeniyle bir anda ilgi odağı oldu. Peki neden 3 saat takıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:02
Efsanevi astronot neden 3 saat takıyor?
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Ay’da yürüyen ikinci kişi olan Buzz Aldrin, pazar günü Apollo 11’in tarihi fırlatılmasının 54. yıl dönümünü Twitter’da bir özçekim ile kutladı. Ne yazık ki, takipçilerinin dikkatini çeken asıl şey bu kutlama veya kahvaltısı olmadı. Kollarına taktığı 3 farklı saat, kullanıcıların sorularının merkezinde yer aldı.

HER ZAMAN 3 ADET SAAT KULLANIYOR

Chip'te yer alan bilgilerde bu ilgi çekici saat sayısının sebebi, olağandışı bir gardırop sorunu veya Ay’da öğrendiği bir şey değildi. Aldrin’in söylediğine göre her zaman üç saat kullanıyor.

 

Kendi web sitesinde yayınlanan bir röportajda, “Bakın, bir tutarsızlık olması durumunda gerçek zamanı anlayabilmeniz için tek sayıda saate ihtiyacınız var; 3 veya 5 gibi” demişti.

Bu konsepti uzayla ilişkilendirerek, gelecekteki NASA görevlerinin astronot mürettebat sayılarına karar verirken kol saati stratejisini kullanması gerektiğini ekledi: “Mars’a çift sayıda insan göndermemeliyiz. Çünkü o zaman bir anlaşmazlık sırasında yapılacak bir oylamada eşit oy sorunu yaşanacaktır.”

Fotoğraf, saatlerin zamanının uyuştuğunu gösteriyor, ancak durum her zaman böyle olmayabilir. Aldrin, böyle bir durumda 2 saatin gösterdiği zamanın gerçek zaman olacağını söylüyor.


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