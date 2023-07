Efsanevi astronot neden 3 saat takıyor?

Ay’da yürüyen ikinci kişi olan Buzz Aldrin, pazar günü Apollo 11’in tarihi fırlatılmasının 54. yıl dönümünü Twitter’da bir özçekim ile kutladı. Ne yazık ki, takipçilerinin dikkatini çeken asıl şey bu kutlama veya kahvaltısı olmadı. Kollarına taktığı 3 farklı saat, kullanıcıların sorularının merkezinde yer aldı.

Chip'te yer alan bilgilerde bu ilgi çekici saat sayısının sebebi, olağandışı bir gardırop sorunu veya Ay’da öğrendiği bir şey değildi. Aldrin’in söylediğine göre her zaman üç saat kullanıyor.

#Apollo11 launch day, 54th anniversary.

????????

Steak and eggs today celebrating in style at home with my Anca. pic.twitter.com/x9uqCZa6SO