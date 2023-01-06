NASA, Rus kapsülündeki sızıntı için SpaceX'e ulaştı

06 Ocak 2023 Cuma, 09:17

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) mürettebatının Rus görev kapsülünde uzaya sıvı püskürten bir sızıntı tespit etmesinin ardından kurtarma seçenekleriyle ilgili olarak SpaceX'e ulaştı.

Geçen ay uzay istasyonu ekibi, tam kozmonotların rutin bir uzay yürüyüşüne çıkması gerekiyorken, Rus kapsülünde "açıklanamayan bir sızıntı" tespit etmişti.

MİKRO METEORİTTEN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR

Bir NASA yorumcusu tarafından soğutma sıvısı sızıntısı olarak tanımlanan sıvı püskürmesi, Amerikan uzay ajansının canlı video yayınında, mürettebatı Dünya'ya geri götürmesi gereken Soyuz MS-22 kapsülünün arka kısmından kar tanesine benzeyen parçacıkların yoğun akışı olarak görülebiliyordu.

Rus uzay ajansından bir yetkili, sızıntının muhtemelen UUİ'deki radyatörlerden birine çarpan bir mikro meteoritten kaynaklandığını söyledi.

Independent Türkçe'nin haberinde yer verdiği detaylara göre NASA geçen hafta, mühendislik incelemeleri yapmak ve Soyuz mürettebatını hem normal hem de beklenmedik durum senaryolarında eve güvenle getirmenin yollarını keşfetmek için Rus ajansı Roscosmos'la çalışmaya devam ettiğini belirtmişti.

Rus uzay ajansı daha önce, analizler Soyuz kapsülünün mürettebatlı uçuş için uygun olmadığını tespit ederse, bir diğer kapsülün marttaki planlanmış fırlatmasının şubata alınacağını açıklamıştı.

Roscosmos'un insanlı uzay uçuşu programlarına liderlik eden Sergey Krikalev, "Bir sonraki mürettebatımızın.... mart ortasında uçması planlanmıştı" demiş ve ancak "biraz daha erken gönderilebileceğini… bu noktada yapabileceklerinin en fazlasının yaklaşık iki, üç hafta önce göndermek olduğunu" eklemişti.

NASA, mürettebat üyelerini geri getirme kabiliyetine ilişkin SpaceX'e ulaştığını açıkladı.

Uzay ajansı, yaptığı açıklamada, "Analizin bir parçası olarak NASA, acil bir durumda gerekirse ek mürettebat üyelerini Dragon'da geri getirme kabiliyeti hakkında SpaceX'e de ulaştı" dedi.

Bununla birlikte NASA, birincil odak noktasının şu anda "Soyuz MS-22 uzay aracının sızıntı sonrası kabiliyetlerini" anlamak olduğunu belirtti.

NASA sözcüsü Sandra Jones da daha önce Reuters'a, ajansın bir SpaceX Dragon uzay aracını cankurtaran botu olarak kullanma fikrini değerlendirdiğini söylemişti.

Uzay istasyonu mürettebatı, sızıntıdan kaynaklanan güvenlik endişeleri için gözlerini açık tutarken, yeni yıla yörüngedeki laboratuvarda bir dizi mikro yerçekimi araştırmasıyla başladı.

NASA, salı günü yayımladığı bir blog yazısında, UUİ'deki astronotların ve kozmonotların uzayda beslenme, hünerli manipülasyon (birden fazla robotik uzvun nesneleri kavrayıp manipüle etmek için aynı anda çalışması -ed.n.) ve uzay istasyonunun içinden toplanan mikrop örnekleri de dahil bir dizi fenomeni araştırdığını belirtti.

Bir ekibin, uzayda talep üzerine besin maddelerinin yanı sıra potansiyel başka bileşikler ve tıbbi ilaçlar sağlamak için genetiği değiştirilmiş mikropların kullanımını araştırdığı bildiriliyor.

NASA Uçuş Mühendisi Frank Rubio, salı günü, istasyonun atmosferinden ve yüzeylerinden toplanıp bir kuluçka makinesinde yetiştirilen mikrop örneklerini de analiz etti. Bu örnekler daha sonra daha fazla analiz için SpaceX Dragon kargo aracıyla gelecek hafta Dünya'ya gönderilecek.

Öte yandan NASA'nın belirttiğine göre Rus kozmonotlar bakteri ve mantarların mikro yerçekimine nasıl uyum sağladığını anlamak için başka bir mikrop örneği setini analiz ederken, Japonya'nın uzay ajansından uçuş mühendisi Koiçi Wakata, Dünya'daki ve uzaydaki kemik rejenerasyonunu anlamak için örnekleri değerlendirdi.