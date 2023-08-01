Gunfire Games'in yeni oyunu: Remnant 2 ilk haftada 1 milyon sattı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:37

Güncelleme: 01.08.2023 - 14:37

Gearbox Publishing, Remnant 2'nin PlayStation 5, Xbox Series ve PC platformlarında ilk haftasında bir milyondan fazla sattığını duyurdu.

Üç kişilik çevrimiçi nişancı oyunu, 25 Temmuz'da oyuncular ve eleştirmenler tarafından büyük övgü topladı ve uzun süredir beklenen devam oyununun yarattığı heyecan, açıkça satışlara da yansıdı.

Gunfire Games CEO'su David Adams, "Bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmamıza yardımcı olan herkese, sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi ve "Bu bizim için çok yıllık bir yolculuktu ve hayranlarımızın kalbimizi ve ruhumuzu koyduğumuz bir oyunla bu kadar harika vakit geçirdiğini görmekten daha mutlu olamayız" şeklinde ekledi.

Gearbox Publishing San Francisco Başkanı Yoon Im da şunları söyledi: "Remnant 2 beklentilerimizi aştı. Ticari ve eleştirel bir başarı olarak, Gunfire ekibi ve Gearbox Publishing'de bu oyunu hayata geçiren herkesle inanılmaz gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Remnant topluluğuna, geliştirme sürecinde bizi ve Gunfire ekibini destekleyen herkese de müteşekkiriz. Geçtiğimiz hafta topluluğumuza katılan yeni Remnant hayranları için, bu yolculukta bize katıldığınız için çok heyecanlıyız."