Haber platformunda yapay zeka ile oluşturulan sahte haberler kullanıldı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:50

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:53

Gazeteciler yapay zekadan bir süredir haberlerini oluştururken yararlanıyor. Bazı haber platformları direkt yapay zeka algoritmalarına yazdırılmış haberleri direkt yayınlayarak skandallara imza atarken, bir diğer yandan yeni bir olay gündeme geldi.

ABD'de oldukça popüler olan haber servisi 2021 yılından beri yapay zekaya sahte haberler yazdırıyor.

YAPAY ZEKA İLE SAHTE HABERLER OLUŞTURULUP YAYINLANDI

Reuters'ın aktardığına göre NewsBreak isimli bu platform, normalde CNN, AP ya da Reuters gibi güvenilir olan haber kaynaklarından haberler yayınlıyor ancak basın bültenleri ya da yerel haberler için yapay zekayı tercih ediyor.

Tespit edildiği kadarıyla yaşanmamış olaylar sırf okunsun diye yaşanmış gibi yazılmış. Bunlardan biri de New Jersey'de silahlı bir saldırının yaşandığı haberi. Polis kayıtlarında bulunmayan olayın bir süre önce yalan olduğu açıklandı. Evsizlere dair yardım kampanyalarının düzenlenmesinden sosyal diğer konulara kadar onlarca sahte haber dolaşıma girmiş.

Uygulamanın ise ABD'de merkezi olan bir şirkete bağlı gibi gözüktüğü, ancak ana merkezinin Çin'de olduğu ortaya çıktı. Uygulamada sahte haberler dışında Çin ve ABD arasındaki gerilimlerde Çin'den taraf tutan tavırlar sergilendiği de fark edildi.

NewsBreak için herhangi bir adım atılacak mı bilinmiyor.