Apple, iOS 18 ve macOS 15 geliştirmeyi durdurdu; neden?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 21:16

Güncelleme: 07.11.2023 - 21:16

Apple'ın iOS 17 ile başı dertteyken, yeni gelen haberlere göre iOS 18 ve macOS 15 sürümlerini geliştirmeyi askıya aldı. Bunun sebebi olarak da iOS 18 ve macOS 15 sürümlerinde beklenmeyen hataların yer alması gösterildi.

SÜREÇ İSTENDİĞİ GİBİ GİTMEMİŞ

iOS 17 ile kullanıcıların büyük eleştirisini alan Apple, iOS 18'de de benzer bir sorunla karşılaşmak istemiyor ki, beklenmeyen hataları çözmeye odaklanacak.

Söz konusu durumu ortaya atan kişiyse gazeteci Mark Gurman.

Gurman'a göre Apple ekim ayında iOS 18 ve macOS 15 güncellemelerinin ilk sürümlerini tamamladı. Ancak yazılım tarafındakiler beklenmeyen bazı sorunlarla karşılaştılar. Hal böyle olunca da ani bir kararla iOS 18'i ve macOS 15'i geliştirmeyi askıya aldılar.

Burada yazılım ekibindekilere yeni özelliklerin eklenmesinin durdurulması ve hataların bir an önce çözülmesi talimatları verildi. iOS 18'in önümüzdeki yıl eylül ayında tanıtılması ve kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak yine de bu 'beklenmedik hatalar' güncellemenin kararlı sürümünün gecikmesine neden olabilir.