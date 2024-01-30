iOS 18, iPhone tarihindeki en önemli işletim sistemi olacak

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:01

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:01

Apple'ın iOS 17 tarafında afalladığı ortada. iPhone 15 kullanıcılarının yanı sıra iPhone 11 ve iPhone 12 büyük sorunlar yaşadığı iOS 17 için pek çok ara sürüm yayınladı. Ancak söylenene göre iOS 18 iPhone tarihinin en önemli işletim sistemi olacak.

iOS 18 İLE NELER GELECEK? NASIL OLACAK?

Teknoloji gazetecisi olarak tanınan Mark Gurman, Apple'ın iOS 18'i için yeni bazı ayrıntılar verdi. Buna göre, işletim sistemi önceki sürümlere göre çok daha fazlasını sunacak. Apple'ın RCS standardını benimseyeceği yeniliklerden ilki olacak. Google RCS sistemi, kullanıcıların mesajlaşma tarafında yeniliklerle karşılaşmasını sağlıyor.

iMessage'in küresel versiyonu olarak da tanımlanan bu sistemin daha önce iPhone'lara geleceği söylenmişti.

Bunun dışında ise bir süredir konuşulan üretken yapay zeka tarafı için de önemli adımlar atılacak. Siri yapay zeka ile daha yetenekli ve akıllı olacak. Karmaşık görevleri kolaylıkla çözecek.

iOS 18 ile ilgili bütün ayrıntılar ise haziran ayında düzenlenecek WWDC ile ortaya çıkacak.