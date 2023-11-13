iOS 17'deki sorunları unutun; iOS 18 en iddialı sürüm olacak

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:48

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:48

Apple'ın başı iOS 17 ile belada. Yeni sürümler yayınlamasına rağmen pek çok modelde farklı sorunlara neden olan iOS 17, şimdiden iOS 18'i etkilemişti. Geçenlerde Bloomberg'ün aktardığı kadarıyla iOS 18'in geliştirilmesi bile durdurulmuştu.

iOS 18 NASIL OLACAK?

Her ne kadar iOS 17'yle gelen sorunların çözülmesine odaklanılmış olsa da iOS 18'in geliştirilmesi de tamamen yabana atılmadı. Gazeteci Mark Gurman konu hakkında bir açıklama yaptı. Buna göre iOS 18 iddialı ve ilgi çekici olacak.

Apple söylendiği kadarıyla iOS 18 ile köklü değişikliklere gidecek.

Yıllar içinde çok da büyük değişiklikler sunmayan Apple, özellikle en büyük değişiklikleri iOS 7 ve iOS 16 ile yapmıştı. Bunun dışında arayüzde anlamlı bir değişim sunmayan şirketin iOS 18 ile daha farklı bir çizgiye çıkacağı söyleniyor.

Hatta Gurman, yalnızca iOS'un değil iPadOS'un da çığır açıcı yenilikleri barındırabileceğini söylüyor.

Apple'ın iOS 18 ile ilgili planlarını resmi olarak gelecek yılın eylül ayında göreceğiz. 2024 yılında da iOS 18 hakkında sızıntılar ve tahminler gelmeye devam edecek.