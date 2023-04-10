Hangi telefon modelleri değerini daha hızlı kaybediyor?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 07:00

SellCell tarafından yapılan son analizde şirket, Samsung Galaxy S23, Apple iPhone 14 ve Google Pixel 7 modellerinin lansmanlarından bu yana ortaya çıkan amortisman verilerini inceledi.

SAMSUNG VE APPLE EN AZ DEĞER KAYBEDEN CİHAZLARA SAHİP

Tüketiciler hangi yeni telefonun en iyi kamera, batarya ya da işlemciye sahip olduğunu bilmek isterken, eninde sonunda eski akıllı telefonlarını yeni bir model için satmayı planlayacaktır. Ancak zamanı geldiğinde, hangi akıllı telefon en iyi değere sahip olacak? Hangi telefon değer kaybetti, hangi telefon değer kazandı?

Chip'te yer alan inceleme raporlarda olduğu gibi, iPhone 14 değerini en fazla koruyan telefon olurken, Samsung'un S23 serisi ortalama yüzde 40 daha düşük yeniden satış fiyatlarına sahip. Google Pixel 7 modelleri de iPhone 14 fiyatlarından yüzde 48 daha zayıf. Bununla birlikte, en yeni iPhone modeli 6 ay sonra iPhone 13'e göre yüzde 5,7 daha az değerli. 14 serisi yüzde 31,5 değer kaybederken, 13 serisi aynı zaman diliminde yüzde 25,8 değer kaybetmiş durumda.

Galaxy S23 sahipleri için satılacak en kötü telefon 1TB'lık Galaxy S23 Ultra modeli. Piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 2 ay içinde değerinin yüzde 55,6'sını kaybetti. Öte yandan, değerini koruyan en iyi modelse Galaxy S23 256GB'lık Plus modeli. Piyasaya çıktıktan sonra kaybettiği değerin bir kısmını geri kazandı ve piyasaya sürüldükten 2 ay sonra yüzde 36,4 daha az değerli durumda.