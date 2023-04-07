Apple hiç üretmediği bir telefonla ikinci oldu!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:30

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 07:30

ABD'deki akıllı telefon kullanıcılarının neredeyse 3’te biri bir sonraki akıllı telefonlarının büyük olasılıkla “katlanacağını” söylüyor. Aynı ankete göre Apple en çok tercih edilen “katlanabilir telefon markaları” arasında yer alıyor ki bu, şirketin henüz katlanabilir bir telefon piyasaya sürmediği için ilginç görünüyor.

KATLANABİLİR YAPIDAKİ TELEFONLARA YÖNELİK FİKİR VEREN ANKET

Chip'in aktardığ ıCounterpoint Research tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 26'sının bir sonraki adımda katlanabilir bir telefon satın alma ihtimalinin "çok yüksek" olduğu ortaya çıktı. Anket katılımcılarının yüzde 16'sı bu hamleyi yapma olasılığının "biraz yüksek" olduğunu belirtirken, yüzde 27'si emin değil.

Akıllı telefon kullanıcılarının yalnızca yüzde 17'si katlanabilir cihazlarla "hiç ilgilenmediğini" söylüyor.

Tercih ettikleri katlanabilir telefon tasarımına gelince, ABD'deki telefon kullanıcıları kapaklı telefon form faktörünü daha çok tercih ediyor. Yüzde 49'u kapaklı telefona yönelirken, yalnızca yüzde 35'i Galaxy Z Fold serisi tarafından popüler hale getirilen kitap benzeri form faktörünü tercih ediyor.

Kadın katılımcıların yüzde 40'ı kitap benzeri form faktörünü tercih ederken erkek katılımcıların oranı yüzde 30. Çalışma, çevirmeli tip katlanabilir cihazların erkekler arasında daha popüler olduğunu, yarısından fazlasının Galaxy Z Flip gibi cihazları tercih ettiğini ve kadın anket katılımcılarının sadece yüzde 47'sinin bu form faktörüne yöneldiğini gösteriyor.