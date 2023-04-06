Samsung Galaxy Watch 6 için yeni detaylar ortaya çıktı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:22

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:22

Samsung'un beklenen akıllı saat modeli Galaxy Watch 6 için yeni detaylar ortaya çıktı. Bu yılın yaz aylarının sonunda tanıtılması beklenen cihazın ekran boyutu tekrar gündeme geldi.

AKILLI SAAT HAKKINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ BİLGİLER

Galaxy Watch 6 Classic için 1.47 inç AMOLED ekran tercih edileceği söylenmiş ve bu konuşulmuştu.

Yeni çıktığı kadarıyla Galaxy Watch 6 44 mm versiyonda 1.47 inç 480x480 piksel sunulacakken, 40 mm versiyonda 1.31 inç 432x432 piksel tercih edilecek.

Daha önce de akıllı saat serisinin batarya kapasiteleri sızdırılmıştı. Bu kapsamda 40 mm versiyonda 300 mAh, 44 mm olanda 425 mAh batarya olacağı söylenirken, Watch 6 Classic 42 mm versiyonda 300 mAh ve aynı saatin 46 mm versiyonunda 425 mAh kapasite olacak.