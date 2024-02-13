Haritalarda olan aslında olmayan Null Adası'nın gizemi

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:17

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:17

Null Adası ismini daha önce hiç duydunuz mu bilmiyoruz, ama oraya gitmediğinize eminiz. Zaten aslında böyle bir ada da yok. Ancak bu "ada" harita mühendisleri tarafından çok iyi tanınıyor ve tüm dünya haritalarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Chip'te yer alan ayrıntılara göre Null Island, sıfır derece enlem ve sıfır derece boylamdaki konuma verilen temsili bir isim. Başka bir deyişle burası Dünya'nın ana meridyeninin ekvatorla kesiştiği yer. Bu, Afrika'nın batı kıyısındaki doğu tropikal Atlantik Okyanusu'nun bir bölümü olan Gine Körfezi'nde bir nokta olarak ortaya çıkıyor.

HARİTALARDA YER ALSA DA YALNIZCA YÜZEN BİR ŞAMANDIRA

Gerçek dünyada Null Adası Atlantik'te yüzen yalnız bir şamandıradan ibaret. Burada aslında Atlantik hava durumun ölçen bir dizi şamandıradan biri bulunuyor.

Sanal dünyada ise Null Adası, yanlış yerleştirilmiş veri noktalarının gizlendiği sayısız hayali noktaya ev sahipliği yapan bir dijital ada. Peki bu ne demek?

Haritalar ve Null Adası gerçeği

Dijital bir haritaya yanlış girilen bir koordinat değeri, 0°N 0°E olarak sisteme kaydedilir. ABD Kongre Kütüphanesi blogunda açıklandığı gibi, bu hata çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Çoğu zaman, sadece bir parmak sürçmesinden kaynaklanan bir yazım hatasıdır. Dijital bir veri setine bir yerin konumu girilirken, yanlış yazılmış sokak adları veya kafa karıştırıcı bina numaraları adresi geçersiz kılabilir ve koordinatlarının otomatik olarak boş olarak kaydedilmesine neden olabilir; bilgisayar bunu 0°N 0°E olarak kaydeder.

Çoğu hata veya eksik giriş durumunda, konum 0°N 0°E koordinatlarına atanıyor. Ve bu konumlara Null Adası ismi veriliyor. Başka bir deyişle bu koordinatlar ve isim, haritalardaki sorunlu veya hatalı coğrafi kodları belirlemenin basit bir yolu haline gelmiş durumda. Coğrafi bir veri tabanındaki hataları temizlemek istiyorsanız, 0°N 0°E koordinatlarını arayabilirsiniz.

Veri analistleri bu tuhaflığı fark ettiklerinden beri, 0°N 0°E koordinatlarını hataları takip etmek için bir araç olarak kullanarak, bu noktaya şaka yollu "Null Adası" demeye başladılar.

Kısacası gerçekte sadece tek bir Null Adası var ve bu aslında bir ada değil, bir şamandıra. Ama dijital haritalarda çok sayıda sanal Null Adası bulmanız mümkün.