Harry Potter yeni oyununun oynanış görüntüleri sızdırıldı

Son zamanlarda birçok film ve romanın oyunları giderek arttı. Özellikle Harry Potter ’ın Hogwarts Legacy adlı oyununun yakaladığı başarıdan sonra firmalar bu alanda daha çok yatırım yapmaya başladı.

Warner Bros. tarafından da yeni bir Harry Potter oyunun geleceği açıklanmıştı. Harry Potter evreninde geçen Quidditch’i konu alacak olan oyun geçen ay duyurulmuştu. Kapalı beta sürecinde olan Harry Potter Quidditch Champions adlı oyunun oynanış görüntüleri sızdırıldı.

Donanımhaber’in haberine göre, Unbroken Studios tarafından yapılan Harry Potter Quidditch Champions’ın görüntüleri Reddit’te bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yayınlanan görüntülerde karakter özelleştirme gibi özelliklerin fazla olduğu dikkat çekti.

Bu özelleştirmelerin arasında süpürge rengi ve tipi, gol, zafer kutlamaları ve çeşitli yüz ön ayarları bulunuyor.