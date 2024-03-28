Görünmezlik sağlayan kalkan satışa sunuldu

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:30

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:33

Eğlence sektörüne odaklanan görünmezlik kalkanı, Invisibility Shield'ın bir ürünü olarak satışa çıktı. Ürünün farklı boyutlarda versiyonu bulunuyor. Kickstarter projesi kapsamında karşımıza çıkan Invisibility 2.0 görünmezlik kalkanı, en uygun 68 dolardan bağış ile satın alınabiliyor.

Orta boyutta olan versiyonu ise 378 dolar. Daha büyük versiyonu ise 883 dolar ve ayakta duran bir insanı gizleyecek kadar boyuta sahip.

Görünmezlik kalkanının arkasına geçen kişiler kolaylıkla gizlenebiliyor. Şirket, ürünün kullanım alanı olarak eğlence sektörü olduğunu söylüyor. Sahne şovları ve diğer alanlarda kullanılabilir.

Kalkanın şeffaf polikarbonat kullanılarak üretildiği aktarılıyor. Aynı zamanda kullanılan lensler ile kişinin ya da canlının vücudundan yansıyan ortam ışığını ön yüzeye doğru yayarak eritiyor.