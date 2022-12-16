Hasarlı organları tamir edebilen "hücresel yapıştırıcı" üretildi
ABD'li bilim insanları, hasar görmüş organları ve sinirleri yeniden yapılandırmak için "hücresel yapıştırıcı" icat etti.
Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'da yapılan çalışmada, insan vücudundaki hücrelerin birbiriyle bağ kurmasını sağlayan bir dizi sentetik molekül tasarlandı.
Bu moleküller birlikte hücresel yapıştırıcı görevi görerek dokuların, sinirlerin birbirine bağlanmasını ve cerrahi müdahalenin işe yaramadığı hasarlı organların yeniden yapılanmasını sağlıyor.
DOKULARI SAHİP OLUNMASI İSTENEN ÖZELLİKLERE GÖRE SENTEZLEMEK MÜMKÜN OLABİLİR
Independent Türkçe'nin haberleştirdiği, hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan makeleye göre başyazarı Adam Stevens, "Bir dokunun özellikleri, büyük ölçüde içindeki farklı hücrelerin nasıl organize edildiğine göre belirlenir" ifadelerini kullandı.
"Dokuları sahip olmasını istediğimiz özelliklerle sentezleyebilmemiz ancak bu organizasyon sayesinde mümkün olabilir" diyen bilim insanı sözlerini şöyle ekledi:
Bu hücre organizasyonunu kontrol etmenin yöntemlerini geliştiriyoruz.
İleri araştırmaların sonucunda bu moleküller pratikte kullanılabilir hale getirilebilir. Böylece doktorlar hücresel yapıştırıcıyı hastaların yaralarını iyileştirmek için kullanabilir.
Bugün bazı hastalarda yaralanmalar nedeniyle kullanılamaz halde olduğu düşünülen sinirleri yeniden büyütmek ve hatta akciğer, karaciğer ve hasar görmüş diğer hayati organları yenilemek mümkün olabilir.
İcadın devrim yaratabileceği bir diğer alan da organ nakli olabilir. Nakledilen organların vücudun bütününe uyum sağlaması sağlanabilirse organ nakli beklerken hayatını kaybeden hastaların sayısı azalabilir.
Stevens, "Çalışmamız, hangi hücrelerin etkileşime gireceğini ve bu etkileşimin ne şekilde kurulacağını belirleyen bir moleküler kod ortaya koyuyor" diye ekledi:
Artık bunu anlamaya başladığımıza göre, hücrelerin doku ve organlarda birleşme biçimini yönlendirmek için de bu kodu kullanabiliriz.
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