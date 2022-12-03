Çinli bilim insanları, inekler için akıllı saat geliştirdi

03 Aralık 2022 Cumartesi, 15:39

Çinli bilim insanları, ineklerin bileklerine takılabilen, kinetik enerji sayesinde şarj olabilen bir 'akıllı saat' tasarladı. Bu akıllı saat, takıldığı ineğin sağlığı, konumu ve çevresel koşulları hakkında veriler toplayabiliyor.

Southwest Jiaotong Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, ineklere takılan bu akıllı saatler, çiftlikleri daha sağlıklı ve inekleri daha mutlu yapmanın yanında çevre kirliliğini azaltabilir.

HEDEF VERİMLİLİK

IFLScience'ın haberine göre araştırma ekibi, projeleriyle gıda güvenliğini ve tedarik zinciri verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

Akıllı saat, ineklerin bacak hareketlerinin oluşturduğu kinetik enerji sayesinde çalışacağı için, çevre kirliliği yaratmayacak.

Southwest Jiaotong Üniversitesi'nde enerji araştırmacısı ve projenin yazarı Zutao Zhang, yaptığı açıklamada "İneklerin çevre ve sağlık verilerinin gözlenmesi, hastalıkların önceden tespit edilmesine ve verimliliğin artmasını sağlayabilir. Toplanan veriler arasında; oksijen yoğunluğu, hava sıcaklığı ve nemi, hareket sıklığı, üreme döngüleri, hastalık ve süt üretimi bulunabilir" dedi.

KİNETİK ENERJİ VE 5G İNTERNET

Araştırma ekibi, akıllı saati şarj etmek için ilk başta güneş veya rüzgar enerjisi kullanmayı planladı ancak bu yöntemler değişken hava koşullarında güvenilir olmadığı için, ineklerin hareketlerinden elde deilen kinetik enerjiyi depolayabilen bir pil geliştirdi.

Tasarlanan bu cihaz, ufak hareketlerden elde edilen kinetik enerjiyi, birkaç mıknatıs ve bir sarkaç yardımıyla güçlendirerek küçük bir lityum pilinde depolayarak 7/24 çalışabiliyor.

Zhang, kinetik enerji hakkında "Kinetik enerji her yerde bulunabilir. Esintide kıpırdayan yapraktan tutun, insanların ve hayvanların hareketine, suların dalgalanmasına hatta dünyanın dönüşüne kadar pek çok hareket kinetik enerji üretir. Bu enerjinin boşa gitmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Cihaz, 5G teknolojisiyle internete bağlanarak topladığı verileri çiftçiye iletebilecek. Zhang konu hakkında, "5G ve internet teknolojisinin gelişmesi ve tarımda kullanılması, verimliliği arttırarak daha işleyişli, akıllı ve şeffaf bir endistüri oluşturacaktır" dedi.