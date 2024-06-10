Hatalı park edenlerin yeni kabusu: Barnacle

Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:59

Güncelleme: 10.06.2024 - 16:00

ABD'de hatalı park eden araçları engellemek amacıyla yeni bir önlem uygulanmaya başlandı. Barnacle Parking adlı bir şirket tarafından tasarlanan "Barnacle" ismindeki düzenek, hatalı park eden araçların ön camına vantuzları vasıtasıyla yapıştırılarak sürücünün görüş açısını kapatıyor ve aracın kullanmasını engelliyor.

MÜDAHALE EDİLDİĞİNDE ALARM ÇALIYOR

Barnacle, tekerlek kilidine göre çok daha kısa sürede uygulanabildiği için daha avantajlı bir çözüm olarak pazarlanıyor. Mucidi Colin J. Heffron Sr, CBS News'e tekerlek kelepçelerinin verdiği zahmetten bıktığını, arabasının çekilmesi için bütün gün beklemek zorunda kaldığını belirtiyor. Ayrıca, tekerlek kelepçelerinin alüminyum jantlara da zarar verdiğini ifade ediyor.

Chip'in aktardığına göre Barnacle, herhangi biri tarafından kurcalanması halinde devreye giren sesli bir alarma sahip ve cihaz, GPS ve SIM kart desteğiyle hareket tespit ettiği anda bir uyarı gönderiyor.

Barnacle'ın resmi internet sitesinde yazana göre göre, “Eğer bir sürücü Ace Ventura gibi davranıp kafasını camdan çıkararak uzaklaşmaya çalışırsa, Barnacle'ın hareket sensörleri alarmı tetikleyecek ve bir uyarı gönderecek.”

Sürücülerin Barnacle'dan kurtulmasının tek yolu çevrimiçi olarak şehrin trafik ceza sistemine ödeme yapması. Bunun ardından şoförün telefonuna gönderilen şifre Barnacle'ın üzerinde bulunan klavye üzerinden cihaza giriliyor ve cihazın vantuzları aracı serbest bırakıyor.

CBS News'e göre NYPD şu anda Barnacle cihazlarını yasadışı park etmiş kamyon ve araçları belirlemek üzere bir pilot programın parçası olarak kullanıyor, ancak cihaz ABD'deki diğer polis departmanları ve üniversiteler tarafından halihazırda kullanılıyor.

Barnacle Parking, şu anda on binlerce ünitenin kullanımda olduğunu belirtiyor.