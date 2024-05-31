Elektrikli otomobil kullanmanın püf noktaları 1

31 Mayıs 2024 Cuma

Geçen hafta yıllık izne çıkıp tatile gittim. Bu süreçte bana Renault'nun elektrikli modeli Megane e-tech eşlik etti. Başta İstanbul-Ayvalık olmak üzere uzun yolda kullanma fırsatı bulduğum modeli ayrıca çevre illeri de dolaşarak test ettim. Modelin hem uzun yol hem de şehiriçi testi yakında Cumhuriyet TV'de yayımlanacak. Ancak benim köşemde asıl bahsetmek istediğim 1200 kilometrenin üzerinde kullandığım otomobilde nelere dikkat ettiğim. Hem daha konforlu hem de daha az enerji tüketerek elektrikli otomobiller nasıl kullanılır?

İlk olarak Renault Megane e-tech'ten bahsetmeliyim. Hatchback 5 kapılı model 220 beygir gücünde. 0-100 km/sa hızlanmasını 7.4 saniyede yapabiliyor. Batarya kapasitesi 60 kWh, ortalama menzil 450 km ve maksimum şarj gücü 130 kWh.

REJENERATİF FREN

Renault Megane e-tech'te hemen tüm elektrikli otomobillerde olduğu gibi rejeneratif frene yer veriliyor. Bu fren Renault'nun elektrikli modelinde 4 kademe olarak kullanılabiliyor. En alt kademede gaza basılmadığında otomobil kendi hızı ile süzülerek ilerlerken kademeyi artırdıkça gaza basılmadığında aracın yaptığı fren gücü artıyor ve daha hızlı bir şekilde yavaşlıyor.

İlk olarak üzerinde duracağım konu işe bu rejeneratif fren. Bu frende amaç kullandığınız araçta frene basarken ya da kademeli olarak süzülmeden yavaşlarken ortaya çıkan enerjiyi bataryaya depolamak. Şehiriçi kullanımda bu sistemlerle frene basma ihtiyacınız oldukça azalıyor ve neredeyse yalnızca gaz pedalı ile yavaşlayıp hızlanabiliyorsunuz. Tabii ani yavaşlamalar ve bazı modellerde durma hariç. Bir kısım elektrikli otomobil seyir halindeyken gaza basılmadığında duruyor bazıları ise belirli bir hıza düşüp yol almaya devam ediyor.

Bu frende dikkat edilmesi gereken eğer elektrikli otomobilin hızını oldukça yavaş bir şekilde düşürecekseniz ayağınızı tamamen gazdan çekmeyip üzerindeki baskıyı azaltıp bir miktar daha az basabilmek. Bunu yapabilmeye alıştığınızda otomobil kullanmak daha kolay ve daha konforlu hale geliyor. Ayrıca sistem enerji verimliliği açısından da oldukça işlevsel. Fakat her daim kullanmak da doğru değil. Peki neden?

YÜZDE 100 VERİMLİ DEĞİL!

Çünkü yalnızca rejeneratif fren değil hiçbir sistem yüzde 100 verimlilikle çalışamaz. Yani frene her basışınızda rejeneratif fren olmayan bir araca göre daha az olsa da menziliniz düşecektir. Dolayısı ile özellikle şehirler arası yollarda yüksek hızlarla ilerlerken fren kullanmayıp aracın mümkün olduğunca süzülmesine ve hızla ilerlediği için ortaya çıkan hava direnci ile yavaşlamasına izin vermek enerji tüketimi açısından daha iyi sonuç verecektir.

Özetle ortalama hız düştükçe rejeneratif fren kullanmak ya da daha güçlü kullanmak, yükseldikçeyse daha az kullanmak hatta kullanmamak daha az enerji tüketmenize imkân sağlayacaktır.

Bir diğer önemli faktör ise ani hızlanmaları ile dikkat çeken elektrik motorlu otomobillerin bu özelliğini mümkün olduğunca az kullanmak. Çünkü ani hızlanmalar tüketiminizi artırır. Ani hızlanmalardan en kolay kaçınmanın yolu kullandığınız modeldeki modlar içinden ekonomi ya comfort gibi modları seçerek gaz tepkisini törpülemek.

Tüketimi düşürmenin dışında bir de nasıl şarj edilir buna dikkat edilmeli.

Şarj kısmına bir sonraki yazımda değineceğim.