Hatay'ın depremden etkilenmeyen ilçesi... Prof. Dr. Ercan'dan 'Erzin' açıklaması
Depremin vurduğu Hatay'da Erzin ilçesinin yıkıma uğramaması gündem olmuştu. Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, bu durumu ilçenin üzerine kurulduğu jeolojik yapıyla açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımla karşılaşan şehirlerden biri olan Hatay'da, Erzin ilçesinde hiçbir yapının ağır hasar görmemesi çok konuşulmuştu.
İlçenin bu durumuyla ilgili olarak Jeofizik Yüksek Mühendisi, Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kısa bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Ercan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında bu durumu "Erzin'in yıkılmamasının nedeni, karataş (bazalt) üzerinde yerleşmiş olmasıdır" diyerek açıkladı.
Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, depremden sonra ilçede yıkımla karşılaşılmamasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Elimizden geldiğince kendi dönemime göre söyleyebilirim. Çünkü yapı stoku sadece benim dönemimde oluşmadı. Kendi dönemimle ilgili çok sayıda vatandaşımızın bazen siyasetten beklentileri oluyor. Diyorlar ki; 'Belediye başkanı görmesin, duymasın.' Kesinlikle diğer belediye başkanlarını suçlamak istemiyorum. Ben kendi yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Vatandaş görmemenizi, bu tip şeylerin olduğunu söylüyorlar. Kendi adıma bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedim. Buna rağmen yapanlar oldu. Bunlara da yeterli elemanımız olmuyor. Her şeyi takip edemeyebiliyorsunuz. Bunlara işlemlerini yaptık. Yıkım kararı aldık, savcılığa bildirdik."
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