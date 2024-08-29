Hem timsahlar hem de köpek balıkları onu avlamış olabilir

Araştırmacılar, Miyosen Dönemi'nde denizineği familyasından dugongların hem timsahlar hem de kaplan köpek balıkları tarafından avlanmış olabileceğini ortaya koydu.

AA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 16:18
Hem timsahlar hem de köpek balıkları onu avlamış olabilir
Abone Ol google-news

İsviçre'deki Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, Venezuela'nın kuzeyinde keşfedilen denizineği türü dugongun, nesli tükenen Culebratherium cinsine ait iskeletini inceledi.

İskeletin üzerinde 3 çeşit ısırık izi tespit eden araştırmacılar, bu diş izlerinin şekil ve derinlikleri nedeniyle timsahımsı bir hayvan ve kaplan köpek balığına ait olabileceğini ortaya koydu.

'BAŞKA HAYVANLAR TARAFINDAN TÜKETİLDİLER'

Araştırmacılar, Miyosen Dönemi'nde 11-23 milyon yıl önce, timsahın dugonga saldırarak yaralamış olabileceğini ve parçalamak amacıyla başka bir yere sürüklemesinin ardından kaplan köpek balığının dugonga saldırmış olabileceğini kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Aldo Benites-Palomino, yaptığı açıklamada, "Bugün, avcıların öldürdüğü avların başka hayvanlar tarafından tüketildiğini sıkça görüyoruz fakat bu davranışın fosil kaynağı nadir bulunur." ifadesini kullandı.

Benites-Palomino, "Bulgularımız, Miyosen Dönemi'nde karmaşık avcı-av ilişkilerine nadir bir bakış açısı sağlıyor ve birden çok avcının aynı avdan beslendiğine dair birkaç kayıttan birini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Vertebrate Paleontology" adlı dergide yayımlandı.


Miyosen Dönemi haberleri

İlgili Haberler

Bilim insanları uyardı: 'Hafta sonu uykusu' kalp hastalığı riskini azaltıyor

Bilim insanları uyardı: 'Hafta sonu uykusu' kalp hastalığı riskini azaltıyor
Ağustos ayındaki bilimsel gelişmeler neler oldu?

Ağustos ayındaki bilimsel gelişmeler neler oldu?
Bilim insanları keşfetti: 'Beynimizi en çok harekete geçiren aşk biçimi...'

Bilim insanları keşfetti: 'Beynimizi en çok harekete geçiren aşk biçimi...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler