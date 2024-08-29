Bilim insanları uyardı: 'Hafta sonu uykusu' kalp hastalığı riskini azaltıyor

Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:55

Güncelleme: 29.08.2024 - 11:55

Hafta sonları ekstra uyku almanın, kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıktı.

Birleşik Krallık'ta 90 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, hafta içi uykusuz kalanların, hafta sonları telafi uykusuyla kalp hastalığı riskini %20 oranında düşürebileceği tespit edildi.

'TELAFİ' UYKUSUNUN ÖNEMİ

Araştırmayı yürüten Çin Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi'nden Yanjun Song, "Yeterli telafi uykusu, kalp hastalığı riskini azaltmada etkili bir yöntemdir" dedi.

Araştırmada, uyku yetersizliği çeken bireyler arasında hafta sonları en fazla telafi uykusu alanların, kalp hastalığı riskini %19 daha düşük seviyede yaşadığı belirtildi.

14 YILLIK TAKİP

Çalışma kapsamında, uyku alışkanlıkları ve kalp hastalıkları üzerine 14 yıllık bir takip yapıldı.

Araştırma, hafta sonları 1,28 ila 16,06 saat arası ekstra uyku alanların, kalp hastalığı riskinin, hafta sonu çok az veya hiç uyumayanlara göre %19 daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırmanın bir alt grubunda ise günlük uyku yetersizliği yaşayanlar arasında en fazla telafi uykusu alanların kalp hastalığı riskinin %20 oranında düştüğü görüldü.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Araştırma sonuçlarını değerlendiren British Heart Foundation'dan Prof. James Leiper, "Birçok insan iş veya aile yükümlülükleri nedeniyle yeterince uyuyamıyor. Hafta sonları uzun uyumanın düzenli bir iyi gece uykusunun yerini tutmasa da, bu büyük çaplı araştırma kalp hastalığı riskini azaltmada etkili olabileceğini gösteriyor" dedi.

Leiper, ayrıca düzenli olarak en az yedi saat uyumanın önemine dikkat çekti ve gelecekteki çalışmaların uyku düzenlerinin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını belirtti.