Bilim insanları keşfetti: 'Beynimizi en çok harekete geçiren aşk biçimi...'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:40

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:40

Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden araştırmacılar, farklı aşk türlerinin beyin üzerindeki etkilerini inceledi.

Çalışmada, ebeveyn sevgisinin, beyindeki ödül sisteminde en güçlü etkiyi yarattığı ortaya kondu.

55 ebeveynin katıldığı çalışmada, çeşitli sevgi türleri sırasında beyin aktiviteleri incelendi.

Ebeveyn sevgisi, özellikle striatum bölgesinde derin bir aktivasyon yarattı. Bu bölge, diğer sevgi türlerinde aynı yoğunlukta aktive olmadı.

Ayrıca, evcil hayvan sahiplerinin beyinlerinde sosyal alanların, evcil hayvan sevgisi sırasında daha aktif olduğu gözlemlendi. Bu bulgular, sevginin beyindeki etkilerini anlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışmayı yürüten filozof ve araştırmacı Parttyli Rinne, bu bulguların sevginin beynimizde nasıl işlendiğine dair yeni bilgiler sunduğunu belirtiyor.

Romantik aşk, arkadaşlık ve evcil hayvan sevgisi gibi farklı sevgi türlerinin beyin üzerindeki etkileri karşılaştırıldığında, benzer beyin bölgelerinin aktive olduğu ancak yoğunluklarının değiştiği görülüyor.

Özellikle evcil hayvan sevgisiyle ilgili beyin aktivitelerinin, bir kişinin evcil hayvan sahibi olup olmadığını belirlemede ipucu verdiği de keşfedildi.

Bu çalışma, sevginin sadece bir duygu olmadığını, aynı zamanda beynimizde derin biyolojik etkiler yaratan karmaşık bir süreç olduğunu gösteriyor.

Ebeveyn sevgisinin beyindeki bu güçlü etkisi, sevgi türlerinin beynimizde nasıl farklı şekillerde işlendiğine dair yeni bir anlayış sunuyor.