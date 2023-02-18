Hem yürüyen, hem de uçabilen örümcek robotlar geliyor

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 08:15

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 08:15

Gerçek örümcekler nasıl uçacaklarını çoktan buldu. Ağları ile ultra hafif ipek paraşütler örüp rüzgarda süzülerek uçabiliyorlar. Bu sayede büyük mesafeleri sekiz ayak üzerinde yürümekten bile çok daha hızlı kat edebiliyorlar ve ayrıca zorlu arazileri geçmeleri kolaylaşıyor. Peki ama bu yaklaşımı bir robot ile gerçekleştirmek mümkün mü?

SPIDAR OLARAK ADLANDIRILAN ROBOT HEM SÜRÜNÜYOR HEM DE UÇUYOR

Uçan bir örümcek robot yapmak için onu aktif ekipmanlarla donatmak gerekli. Sorun şu ki, çok bacaklı bir robotu tek tek uzuv segmentleri üzerinde gezinmesine yetecek kadar servo motor ve batarya ile donatmak zaten çok büyük bir iş. Boston Dynamics'in etkileyici derecede çevik bir robot köpeği olan SPOT, en hafif konfigürasyonunda neredeyse 70 kilo ağırlığında. Bunun üzerine uçmasını sağlayacak kadar motor ve itici eklemek, daha da ağır bir robotla sonuçlanacak ve bu da şarj edilmeden önce ne kadar süre çalışabileceğini etkileyecektir.

Chip'te yer alan haberin detaylarında Tokyo Üniversitesi, bu imkansız gibi görünen görevi farklı bir yaklaşımla başardığı aktarılıyor. SPIDAR olarak adlandırdıkları 33 kiloluk robotun kendi başına ayakta durması için yeterince güçlü olmayan eklemli uzuvlarında hafif ama nispeten zayıf servolar kullanıyor. Bu, onu bir jet motoru olmadan kaldırabilecek kadar hafif tutuyor, ancak örümceğin sadece dik durmak için sürekli bir sıçrama yapması gerektiği anlamına geliyor.

SPIDAR'ın bacak hareketleri, robotun sekiz bacak segmentini döndürmek, hareket ettirmek ve konumlandırmak için kullanılabilen, her bacakta dörder tane olmak üzere 16 manevra kabiliyetli itici tarafından destekleniyor. Tüm iticiler ve bacak hareketleri düzgün bir şekilde koordine edildiğinde, SPIDAR ayağa kalkabiliyor ve yürüyebiliyor, ancak şu anda çok yavaş ve çok yüksek sesle hareket ediyor.

Hepsi aşağı doğru yönlendirildiğinde, bu 16 itici aynı zamanda SPIDAR'ı uçurmaya yetecek kadar kaldırma kuvveti üretiyor ve pillerini tüketmeden önce toplam dokuz dakika boyunca uçabiliyor ya da 18 dakikaya kadar yürüyebiliyor. Bu süre henüz pratik bir iş için yeterli değil ama aşağıdaki videonun da gösterdiği gibi SPIDAR bu noktada henüz rafine edilmemiş bir prototip.