Hemen silinmesi gereken zararlı Android uygulamaları açıklandı
Akıllı telefonlardan hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamalarının listesi duyuruldu. Öte yandan, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından daha az indirildiği ve kullanıldığı tespit edilen uygulamalar Google Play Store'dan kaldırıldı.
Android işletim sistemli akıllı telefonlar için tasarlanan ve derhal silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı uygulamalar açıklandı.
Sputnik Türkiye'nin ThreatFabric'ten aktardığı bilgilere göre, 4 ayrı zararlı altyapıyla birlikte küresel olarak dolaşımda olan uygulamalar şu şekilde:
- Two Factor Authenticator (package name com.flowdivision)
- Protection Guard (com.protectionguard.app)
- QR CreatorScanner (com.ready.qrscanner.mix)
- Master Scanner Live (com.multifuction.combine.qr)
- QR Scanner 2021 (com.qr.code.generate)
- QR Scanner (com.qr.barqr.scangen)
- PDF Document Scanner – Scan to PDF (com.xaviermuches.docscannerpro2)
- PDF Document Scanner (com.docscanverifier.mobile)
- PDF Document Scanner Free (com.doscanner.mobile)
- CryptoTracker (cryptolistapp.app.com.cryptotracker)
- Gym and Fitness Trainer (com.gym.trainer.jeux)
- Master Scanner Live (leaf.leave.exchang)
- Gym and Fitness Trainer (gesture.enlist.say)
- PDF AI: Text Recognizer (com.uykxx.noazg)
- QR CreatorScanner (com.cinnamon.equal)
- QR CreatorScanner (com.tag.right)
Ayrıca, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından daha az indirildiği ve kullanıldığı tespit edilen uygulamaların Google Play Store'dan kaldırıldığı öğrenildi.
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