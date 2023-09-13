Hepsiburada'da ürünlerin yorumlarını özetleyen yapay zeka

Yayınlanma: 13.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 03:00

Hepsiburada, ChatGPT entegrasyonu ile kullanıcıların almak istedikleri ürüne dair yüzlerce yorumu tek tek okumaya gerek kalmadan, tüm yorumlara dair yapay zekanın ürettiği özet sayesinde bilgi sahibi olabileceğini duyurdu. Yeni entegrasyonla tüketicilere hızlı yorum yapma kolaylığı da sunulmaya başlanıyor.

Hepsiburada, yapay zekaya dayalı projelerine bir yenisini eklediğini duyurdu.

Bu kapsamda şirket, 'üretken yapay zeka' ürünü Chat GPT'yi kullanarak 'Değerlendirme Özeti' bölümünü belli başlı kategoriler ve ürünler için devreye almaya başladı. Gerçekleştirilen entegrasyon ile platformda yer alan ürünler hakkında yapılan tüm tüketici yorumlarını ChatGPT ile analiz ederek tarafsız bir şekilde özetliyor ve kullanıcılar bu sayede sayısı binleri bulan yorumların içinde kaybolmadan ürün hakkında çok hızlı şekilde bilgi edinebiliyor.

Yapay zekaya dayalı 'değerlendirme özeti' uygulamasının kapsamının zaman içerisinde daha da genişleterek tüm kategorilere ve ürünlere yayılması hedefleniyor.

'HIZLI YORUM' ÖZELLİĞİ DE YOLDA

Şirket, kullanıcıların satın aldıkları ürünlerle ilgili yorum yapmalarını da teşvik etmek amacıyla, ayrıca yorum yazmayı da çok kolay bir hale getiren ürünü devre alıyor. 'Hızlı Yorum' adı verilen uygulamada Chat GPT entegrasyonu sayesinde, bazı kategorilerde kullanıcıya satın aldığı ürün ile ilgili daha önceden farklı kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak yer alan anahtar kelimeler sunuluyor.

Kullanıcı satın aldığı ürünle ilgili uygun bulduğu tanımlamaları ve anahtar kelimeleri seçerek, yapay zeka desteğiyle hazırlanmış yorumunu görebiliyor. Kullanıcı yapay zeka tarafından hazırlanmış yorumu gözden geçirip düzenledikten sonra Hepsiburada üzerinde yayınlayabiliyor.