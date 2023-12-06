Her fotoğrafı holografik görüntüye dönüştürebilecek ekran

Looking Glass şirketi tarafından geliştirilen bu ekran, her fotoğrafı holografik görüntüye dönüştürebilmesiyle dikkat çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:41
Her fotoğrafı holografik görüntüye dönüştürebilecek ekran
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Looking Glass, uzun yıllardır holografik ekranlar üzerinde çalışan bir şirket. Looking Glass Go adını verdikleri holografik ekran, kullanıcıların kolaylıkla taşıyacağı küçük bir yapıya da sahip. Cihaz, her fotoğrafı holografik görüntülere çevirmesinin yanında ChatGPT destekli olmasıyla dikkat çekiyor. 

Cihazın teknik tarafına baktığımızda ise karşımıza 6 inçlik bir ekran çıkıyor. Bu ekran 1440x2560 piksel çözünürlüğünde ve 58 derecelik bir görüş açısına sahip. Bu sayede 100 farklı perspektif sunan cihaz, Kickstarter üzerinden 280 bin 629 dolar gibi bir yatırım desteğine ulaştı. 

Şirket, 3 boyutlu hologramları gerçek dünyaya taşımak ve herkesin bu teknolojiyi kullanmasını istiyor.

Cihazda bir batarya bulunmuyor. Tıpkı masaüstü bilgisayarlar gibi kablo ile çalışan cihaza, USB C girişiyle bağlanılabiliyor. Wi-Fi bağlantısı olan ekranda Bluetooth desteği de sunuluyor.

Looking Glass Go, Kickstarter projesi olarak fonlansa da ilerleyen dönemde 300 dolardan karşımıza çıkacak.

 


Looking Glass holografik ekran

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