Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:41

Güncelleme: 01.12.2023 - 16:41

Apple'ın iOS 16 güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcılarına Kilit Ekranı'nı daha özelleştirilebilir hale getirme imkanı sundu. Saatin yazı tipini, stili, widget'ları ve hava durumu duvar kağıtlarını değiştirebilme özelliğiyle birlikte, Kilit Ekranı ve Ana Ekran arka planlarını aynı tutma varsayılan ayar yapıldı.

Ancak, farklı bir Ana Ekran duvar kağıdı kullanmak isteyenler için özel seçenekler de bulunuyor. Peki iPhone'larda ana ekran ve kilit ekranı duvar kağıdı nasıl farklı ayarlanır?

İPHONE'LARDA ANA EKRAN VE KİLİT EKRANI DUVAR KAĞIDI NASIL FARKLI AYARLANIR?

iPhone'unuzun kilidini Face ID veya Touch ID ile açın. Önceden özelleştirilmiş bir duvar kağıdına kaydırın ve "Özelleştir" öğesine dokunun. "Ana Ekran" seçeneğini belirleyin. Renk ve Degrade düğmelerine dokunarak arka planı özelleştirin veya Fotoğraflar düğmesine dokunarak başka bir görüntü seçin. Görüntüyü isteğe bağlı olarak bulanıklaştırabilirsiniz. Yeni bir görüntü seçtiyseniz, filtreleri önizlemek, görüntüyü kırpabilmek ve derinlik efektini uygulamak için ek ayarları kullanın. Sağ üst köşedeki "Bitti" öğesine dokunun. Bitirme işlemi ve seçiminizi kaydetmek için düzenleme ekranında tekrar "Bitti"ye dokunun.

Unutulmamalıdır ki, mevcut Kilit Ekranı ve Ana Ekran seçimlerinizi istediğiniz zaman özelleştirebilirsiniz. Bu özelleştirmeler için Kilit Ekranı'ndan uzun basarak galeri görünümünü çağırabilir, "Özelleştir"e dokunarak Kilit Ekranı veya Ana Ekran'ı seçebilirsiniz. Alternatif olarak, Ayarlar -> Duvar Kağıdı bölümünden galerinizdeki duvar kağıtları arasında kayarak ve bunları özelleştirerek duvar kağıdı çiftlerini düzenleyebilirsiniz.