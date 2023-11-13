Ekranı olmayan akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:31

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:31

Teknoloji şirketi Humane tarafından tasarlanan ekranı olmayan giyilebilir teknolojiye sahip telefon AI Pin'in geçen günlerde bilgileri sızdırılmıştı. Şimdi ise şirket aygıtı resmi olarak tanıttı. 699 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapan cihazı kullanmak için aylık 24 dolar ödemeniz gerekiyor. Abonelik ücreti kapsamında T-Mobile şebekesine bağlanıp telefon numarasına sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede de şebeke üzerinden kapsama alanı cihazınıza tanımlanıyor.

AI Pin Snapdragon işlemciden güç alıyor. Cihazın üstünde bulunan kamera ve mikrofon sayesinde ses ve hareketlerle kontrol edilebiliyor. Cihazın dahili kamerası 13 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre ilerleyen dönemlerde yapılacak bir güncelleme ile de video çekme özelliği de cihaza eklenecek. Cihazda "Güven Işığı" adı verilen bir gösterge bulunuyor. Bu gösterge yanıp söndüğünde kullanıcılar cihazın veri topladığını öğrenebilecek. AI Pın toplam 54 gram ağırlığında. Hafif olması sayesinde rahat bir şekilde kıyafetinize yapışabiliyor.

Cihaz AI Mic adını verdiği yazılım aracılığı ile başka yapay zeka modellerine bağlanabiliyor. Bu özelliği sağlamak için cihaza özel Cosmos adlı yeni bir işletim sistemi geliştirilmiş.

AI PİN İLE KULLANICILAR NELER YAPABİLİR?

Humane'in açıklamalarına göre, Pin'in özellikleri arasında ses tabanlı mesajlaşma, arama, e-posta özetleme, yiyecekleri tanıma ve gerçek zamanlı çeviri özelliklerine sahip.



AI PİN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şirket, 16 Kasım'da cihazın ön siparişlerinin başlayacağını 2024'ün başında ise gönderileceğini açıkladı.







