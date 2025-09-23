Hideo Kojima'nın yeni Xbox oyunu OD'nin fragmanı yayınlandı

Farklı ve dikkat çeken yapımları bulunan Hideo Kojima'nın yeni Xbox oyunu OD - KNOCK için fragman yayınlandı. Oyunun 4K olarak yayınlanan kısa klibi gerilimli ortamı yaklaşık 4 dakikada aktarıyor. Korku ve hikaye odaklı olacak OD film ve oyun arasında bir yerde kendini konumlandırıyor.

Hideo Kojima oyunun hikayesi, oynanış mekaniği ya da ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermese de Microsoft'tan teknik destek alarak hazırlandığı biliniyor. Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer, oyunun geliştirici ekibine görseller, teknik meseleler için destek verdiklerini açıkladı.

Oyunun sadece oyun olarak kalmayacağı daha geniş çaplı bir proje olduğu da biliniyor. OD: KNOCK'a korku filmleriyle öne çıkan yönetmen Jordan Peele da yardım ediyor. Peele, oyunla aynı evrende geçen farklı bir proje üzerinde çalışıyor ancak ayrıntılar belirli değil.