Hilton Starlab uzay istasyonunun süitlerini tasarlayacak!

23 Eylül 2022 Cuma, 10:46

Voyager Space CEO’su, "Hilton projeye benzersiz bir bakış açısı kazandırdı çünkü onlar uzay insanı değil" dedi. Hilton'ın Lockheed Martin, Voyager Space ve Nanoracks'in geliştirdiği Starlab'in astronot süitlerini tasarlayacağı iki gün önce açıklandı.



Yetkililer mürettebat süitlerinin yanı sıra tasarı, istasyon pazarlaması ve konukların deneyimlerinin geliştirilmesi için de Hilton'la çalışılacağını açıkladı:

Independent Türkçe'nin haberine göre Hilton, uzaydaki insan deneyimini tekrar tasarlamaya yardımcı olacak ve uzun süreli konaklamaları daha konforlu hale getirecek. Voyager Space CEO'su Dylan Taylor, Hilton'ın projeye "benzersiz bir bakış açısı" kazandırdığını çünkü onların "uzay insanı" olmadığını söyledi.

Hilton CEO'su Christopher Nassetta ise şöyle konuştu:

Uzaydaki keşifler onlarca yıldır Dünya'daki yaşamı olumlu yönde etkiliyor. Şimdiyse Hilton, insanların seyahat ettiği her yerde misafir deneyimini iyileştirmek için bu eşsiz ortamı kullanma fırsatına sahip olacak.

Starlab ilk kez 2021 yılında duyurulmuştu

İlk kez 2021'de duyurulan Starlab, NASA'nın, devre dışı kalmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini almasını planladığı özel istasyonlardan sadece biri.

Diğer istasyonları geliştirenler arasında Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin ve Northrop Grumman Systems var. Uzay ajansı Aralık 2021'de, özel istasyonları desteklemek için Voyager ve Nanoracks'a 160 milyon dolar vermişti. Blue Origin 130 milyon dolar ve Northrop Grumman System 125,6 milyon dolar almıştı.

2027'ye kadar alçak Dünya yörüngesinde kurulması planlanan Starlab'in turizm, araştırma ve üretim merkezi olması planlanıyor.