Hilton Starlab uzay istasyonunun süitlerini tasarlayacak!
Dünyaca ünlü turizm ve otelcilik şirketi Hilton, Starlab uzay istasyonuna el atıyor. Astronotlar için süitlerin tasarlanacağı duyuruldu.
Voyager Space CEO’su, "Hilton projeye benzersiz bir bakış açısı kazandırdı çünkü onlar uzay insanı değil" dedi. Hilton'ın Lockheed Martin, Voyager Space ve Nanoracks'in geliştirdiği Starlab'in astronot süitlerini tasarlayacağı iki gün önce açıklandı.
Yetkililer mürettebat süitlerinin yanı sıra tasarı, istasyon pazarlaması ve konukların deneyimlerinin geliştirilmesi için de Hilton'la çalışılacağını açıkladı:
Independent Türkçe'nin haberine göre Hilton, uzaydaki insan deneyimini tekrar tasarlamaya yardımcı olacak ve uzun süreli konaklamaları daha konforlu hale getirecek. Voyager Space CEO'su Dylan Taylor, Hilton'ın projeye "benzersiz bir bakış açısı" kazandırdığını çünkü onların "uzay insanı" olmadığını söyledi.
Hilton CEO'su Christopher Nassetta ise şöyle konuştu:
Uzaydaki keşifler onlarca yıldır Dünya'daki yaşamı olumlu yönde etkiliyor. Şimdiyse Hilton, insanların seyahat ettiği her yerde misafir deneyimini iyileştirmek için bu eşsiz ortamı kullanma fırsatına sahip olacak.
Starlab ilk kez 2021 yılında duyurulmuştu
İlk kez 2021'de duyurulan Starlab, NASA'nın, devre dışı kalmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini almasını planladığı özel istasyonlardan sadece biri.
Diğer istasyonları geliştirenler arasında Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin ve Northrop Grumman Systems var. Uzay ajansı Aralık 2021'de, özel istasyonları desteklemek için Voyager ve Nanoracks'a 160 milyon dolar vermişti. Blue Origin 130 milyon dolar ve Northrop Grumman System 125,6 milyon dolar almıştı.
2027'ye kadar alçak Dünya yörüngesinde kurulması planlanan Starlab'in turizm, araştırma ve üretim merkezi olması planlanıyor.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek
- AKP'li Özhaseki, Erdoğan'ı yalanladı
- 'Siyasi döneklikle halkın yüzüne nasıl bakıyorsunuz?'