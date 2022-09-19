Kraliçe'nin naaşı için oluşturulan kuyruk uzaydan görüntülendi
Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu, halkın da izleyebilmesi amacıyla Westminster Sarayı'nda sergilendi. Kraliçe'nin tabutunu görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da, yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi bugün gerçekleşiyor.
İngiliz vatandaşlar, Kraliçe II. Elizabeth'in Westminster Sarayı'nda yatan naaşını görebilmek amacıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Törene katılanlar, cenaze ve anma töreni öncesinde yaklaşık 24 saat beklemek zorunda kaldılar.
Westminster merkezli teknoloji şirketi Maxar Technologies, uzun kuyruklar oluşturan İngiliz vatandaşlarını yüksek çözünürlüklü uydu teknolojisi ile görüntüledi.
Görüntülerde yer alan kuyruk, 16 kilometre uzunluğa ulaştı.
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