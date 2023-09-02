Hindistan, Aditya-L1 uydusunu uzaya fırlattı

Hindistan, Aditya-L1 uydusunu uzaya başarıyla fırlattı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 21:00
Hindistan, Aditya-L1 uydusunu uzaya fırlattı
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Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için Güneş ve Dünya arasındaki L-1 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uydunun, başarıyla yollandığını bildirdi.

Aditya uydusu, yerel saatle 11.50'de Andhra Pradesh eyaletinin Sriharikota uzay üssünden fırlatıldı.

Proje, merkezi Bengaluru şehrinde bulunan ISRO'nun yapacağı Güneş gözlemi odaklı ilk misyon olacak.

Projeye ayrılan bütçe 46 milyon dolar olarak ifade edilirken ISRO, maliyetle ilgili açıklama yapmadı.


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