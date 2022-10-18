Hızlı radyo patlamalarının yüksek enerjili karşılığı bulundu
Çin'in güneybatısındaki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden, kütleçekimsel dalgaların tespiti amacıyla iki uydu fırlatıldı.
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü'ne (IHEP) göre Çinli bilim insanları, hızlı radyo patlamasıyla (FRB) ilişkilendirilen bir X-ışını patlaması tespit ettiler ve bunun Samanyolu'ndaki bir magnetardan kaynaklandığını teyit ettiler.
Bu buluş, Kütleçekimsel Dalgaların Yüksek Enerjili Elektromanyetik Karşılığını Tam Görüntüleme Monitörü (GECAM) teleskobuyla Cumartesi günü yapıldı.
GECAM baş araştırmacısı ve aynı zamanda IHEP'te araştırma görevlisi olan Xiong Shaolin bunun, insanlığın bir hızlı radyo patlamasının yüksek enerjili karşılığını tarihte ikinci kez tespit edişi olduğunun altını çizdi.
Xiong, "Bu buluş, FRB'lerin radyasyon mekanizmasının ve magnetarların patlama mekanizmasının daha derin anlaşılmasında son derece değerli veriler sunuyor" dedi.
BİRKAÇ YIL ÖNCE TESPİT EDİLMİŞTİ
Hızlı radyo patlamasının X-ışını karşılığı ilk olarak; Insight-HXMT olarak da bilinen Çin'in uzay bilimi uydusu olan Sert X-Işını Modülasyon Teleskobu (HXMT) ve diğer uzay teleskopları tarafından Nisan 2020'de tespit edilmişti.
Xiong, "Bunların her ikisi de SGR J1935+2154 isimli aynı magnetardan çıkmış görünüyor; bu da magnetarların yakalanması zor FRB yayabildiklerinin bir kanıtı" diyerek şunu ekledi: "Bu, FRB'lerin kaynağına ilişkin gizemin çözülmesi yönünde önemli bir adım."
Hızlı radyo patlamaları evrende bilinen en parlak radyo patlamaları. "Hızlı" olarak adlandırılmalarının nedeni bu görüntülerin çok kısa, sadece birkaç milisaniye sürmesi. Ancak bunların kaynağı ve ışın yayma mekanizmaları hakkında henüz makul bir açıklama bulunabilmiş değil.
Magnetarlar ultra-güçlü manyetik alana sahip nötron yıldızları olup faaliyetleri esnasında şiddetli X-ışını patlamaları yaratabiliyorlar.
Aralık 2020'de faaliyete başlayan GECAM misyonu kütleçekimsel dalgaların elektromanyetik karşılıklarının, FRB'lerden gelen yüksek enerjili radyasyonun, çeşitli gama-ışını patlamalarının ve magnetar parlamalarının tespitine odaklanıyor.¦
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