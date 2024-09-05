Hogwarts Legacy 2 onaylandı! Ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 05.09.2024 - 19:29

Güncelleme: 05.09.2024 - 19:29

Hogwarts Legacy, 2023 yılında büyük başarılara imza atmıştı. Ödüller de alan oyun için yeni oyunun gelip gelmeyeceği bilinmiyordu. Ancak Warner Bros. Games kısa bir süre önce Hogwarts Legacy'nin devam oyunun onaylandığını duyurdu.

Hatırlatmak gerekirse Harry Potter Quidditch Champions oyunu bir süre önce piyasaya sürülmüştü.

HOGWARTS LEGACY 2 GELİYOR

Hogwarts dünyasının geliştirilmesi için 3-4 yıl daha geçmesi gerekiyor ancak oyunun onaylanmış olması bile serinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Warner Bros. Discovery'nin finans müdürü Gunnar Wiedenfels tarafından yapılan açıklamada şu ayrıntılara yer verildi; Hogwarts Legacy 2 doğrudan bir devam oyunu ve bu onlar için en büyük öncelik olacak. Wiedenfels'ın yaptığı açıklamada birkaç yıl içinde oyunun geliştirileceği anlaşılıyor.

Bu tarz oyunlar genellikle 3 ya da 4 yıllık geliştirme süreçleri sonucunda ortaya çıkıyor. O yüzden yeni oyunun kısa bir süre içinde karşımıza çıkması pek de olası durmuyor.

Warner Bros. Games'in açıkladığı verilere göre "Hogwarts Legacy" 2023 yılı sonuna kadar 22 milyon kopya satmayı başardı ve bu kopyaların yaklaşık 2 milyonu aralık ayındaki tatil sezonunda satıldı.