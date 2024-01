2023 yılında en çok satan oyun 22 milyon adet ile Hogwarts Legacy

Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:04

Güncelleme: 19.01.2024 - 16:04

En çok satan veya sevilen oyunlar listesi yayınlanıyor. Burada 2009'dan beri üst sıralarda yer alan ve hatta lider olan Call of Duty, 2023 yılında bu başarısını devam ettiremedi. Harry Potter evreninden öncesinde geçen Hogwart Legacy çıktığı günden beri listeleri altüst etti.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR PLATFORMLARDAN TOPLANAN VERİLERLE LİSTELENDİ

Medya araştırma şirketi Circina'ya göre en çok satan oyun Hogwarts Legacy oldu. Onu, Call of Duty: Moden Warfare III(2023) takip ederken, Madden NFL 24, Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2(2022) ve Mortal Kombat 1 takip etti.

Listede Starfield 11'inci sırada yer alıyorken, Resident Evil 4( 2023) 13'üncü sırada, Dead Island 2 15'inci sırada ve Elden Ring 18'inci sırada yer aldı.

Burada son Zelda oyununun zirveye geçmesi de yakın duruyor. Nintendo oyunu ile ilgili resmi verileri güncellenmediği için listede daha alt sıralarda yer alsa da Zelda, resmi olmayan rakamlara göre 19,5 milyon adet satıldı ve 22 milyon adet ile zirvede olan Hogwarts Legacy'e oldukça yaklaşmış durumda.