Yılın en büyük oyunlarından Hogwarts Legacy 1 milyar doları aştı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:00

Warner Bros. Hogwarts Legacy'nin dünya çapında 15 milyon kopyadan fazla sattığını ve 1 milyar doları geçtiğini açıkladı. Yapımın bugün Xbox One ve PS4'e çıkması da bu sayının daha da artacağını ortaya koydu.

15 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, 7 Şubat 2023’te resmen çıkış yaptı. Avalanche Software tarafından geliştirilen yapım, kısa sürede oyunseverlerin beğenisini toplamış ve satış rekorları kırmıştı.

Webtekno'da yer alan habere göre oyunun satışlarda başarısını sürdürdüğü açıklandı.

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, tarafından bugünkü kazanç çağrısında, oyunun dünya çapında 15 milyondan fazla kopya sattığı ve satışların 1 milyar doları geçtiği açıklandı. Bu da oyunu Warner Bros.’un 1 milyar dolar satışı geçen beşinci oyunu yaptı.

XBOX ONE VE PS4 İÇİN DE GELDİ! SATIŞLARIN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Zaslav, ayrıca oyunun bugün Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış yapmasına dikkat çekti. Bu nedenle de satışların daha da artmasının beklendiği aktarıldı. Hogwarts Legacy’nin yalnızca Xbox One ve PS4’e değil, aynı zamanda Nintendo Switch’e de geleceğini söyleyelim. Bu da satışların daha da artacağının bir göstergesi. Zaten şirket yöneticileri de oldukça popüler olan Switch’in satışlar için önemli olacağını belirtti.

Hogwarts Legacy’nin satış konusundaki başarıları önceki aylarda da görülüyordu. Öyle ki yapım, şubat ayının en çok satan oyunu olmayı başarmıştı. Xbox One, PS4 ve Switch sürümlerinin çıkacak olması da yapımın yılın en büyük oyunu olabileceğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz haftalarda, Hogwarts Legacy’nin satışlar konusunda başarılı olsa da oyuncular arasında popülerliğinin düştüğü de ortaya çıkmıştı. Öyle ki Steam verileri, oynayanlarının yalnızca %25’inin oyunu bitirdiğini göstermişti.