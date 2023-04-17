Hogwarts Legacy tahminleri aştı: Yüzde 256 daha fazla sattı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:34

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:34

Hogwarts Legacy, Avalanche Software tarafından geliştirilen ve yayıncı tarafında Warner Bros. Games’in karşıladığı bir yapım. Hogwarts Legacy, PC başta olmak üzere; Xbox Series S/X, PlayStation 5 platformlarında yer alıyor.

İLK İKİ HAFTA İÇİNDE 12 MİLYON SATIŞIN ÜSTÜNE ÇIKTI: BEKLENTİLERİN ÇOK ÜSTÜNDE!

PS4 ve Xbox One için 5 Mayıs ve Nintendo Switch için ise 25 Temmuz’da çıkış yapacak. Oyun RPG ve üzerine kurulu bir açık dünya.

Hogwarts Legacy’nin hikayesi ise Harry Potter ve evreninden çok daha öncesinde yani 1890’da geçiyor.

Öte yandan yeni yapılan bir paylaşıma göre oyunun satış oranı ilk hedeflerin çok ötesine geçmiş. Warner Bros. kıdemli küresel marka müdürü Linkedin üzerinden yaptığı açıklamayı güncelleyerek oyunun tahmin edilenden daha çok sattığını belirtti. Öte yandan açıklamada oyunun ilk iki hafta içinde 12 milyon satışı aştığı ve 850 milyon dolardan fazla kazanç getirdiği de yer alıyor.

Oyun kendi içinde tek oyunculu kategoride şimdiye kadarki en yüksek eş zamanlı izleyici sayısına ulaştığını da belirtmek gerekiyor. Bu rekora da 1.3 milyon ile ulaşmış durumda.