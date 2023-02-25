Yükseliş devam ediyor: Hogwarts Legacy'den iki haftada 12 milyon

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:34

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 07:34

Daha tanıtılmadan çok konuşulan, tanıtıldıktan sonra ise zirveye oturan Hogwarts Legacy, yeni rakamlara göre ikinci haftasında 12 milyon satışa ulaştı. Oyun 10 Şubat'ta PlayStation, PC ve Xbox Series için yayınlanmış ve Steam başta olmak üzere oyun mağazalarında en çok oynanan oyunlar arasına kısa sürede girmişti.

HOGWARTS LEGACY ÇILGINLIĞI ARTIYOR

12 milyon satan oyun bunun yanı sıra 850 milyon dolar da gelir getirdi. Hatta Harry Potter evreninde geçen Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları 406 milyon dolar hasılat yapmıştı. Oyun ise sadece iki haftada filmin iki katı oranında gelir sağladı.

Öte yandan oyuna yönelik diğer veriler de açıklandı. Oyunseverler Hogwarts Legacy'de 267 milyon saati devirdi, 393 milyon sihirli bitki ekti, 242 milyon iksir hazırladı ve 1.25 milyar da Dark Wizard-Karanlık/kötü büyücü/cadı, yendi.



Steam tarafından paylaşılan diğer bir rakama göre Hogwarts Legacy, 879 milyon 308 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşarak kendi zirvesini gördü. Aynı zamada Steam'de 14-21 Şubat tarihleri arasında en çok satan oyun oldu.