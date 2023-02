Hogwarts Legacy oyunu HBO Max tarafından dizi olacak

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:12

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:12

Bu yılın en çok beklenen ve sunulduğunda listeleri altüst eden Hogwarts Legacy, HBO Max tarafından dizi haline getirilecek. Bildiğiniz üzere Harry Potter'dan öncesini anlatan oyun, özellikle serinin hayranlarını mutlu etmişti. Harry Potter'da yer alan ana karakterlerin akrabalarının da yer aldığı oyun için kaynaklar dizi çalışmasının başladığını aktarıyor.

HBO MAX OYUNU DİZİ HALİNE GETİRİYOR

Hatırlayacağınız üzere daha yakın zaman önce The Last of Us dizisi HBO tarafından yapılmış ve oyun uyarlaması dizi olarak oldukça beğenilmişti.

Giant Freakin Robot tarafından ortaya atılan bilgilerde Hogwarts Legacy'nin dizi olarak çalışmalarına başlanmış durumda. Erken geliştirilme aşamasında olduğunu bildiğimiz dizinin gerçekten gelip gelmeyeceği ise daha teyit edilmiş durumda değil.

Aktarılan diğer bilgiler arasında ise dizinin Harry Potter ve Fantastic Beasts'in öncesinde geçeceği söyleniyor.