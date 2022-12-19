Epic Games tarafından ücretsiz verilen beşinci oyun belli oldu
Epic Games'in yeni başlattığı hediye oyun festivali kapsamında ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Bugünün beşinci ücretsiz oyunu da belli oldu.
Aralık ayı boyunca her gün oyunseverlere ücretsiz oyun dağıtmaya karar veren Epic Games'in beşinci oyunun gününe geldik. Bu kapsamda yakın zaman önce normalde 39 TL değerinde olan Sable adlı oyunu ücretsiz olarak vermişti. Şimdi ise ise normalde 33 TL değerindeki bir oyun ücretsiz hale geliyor.
OYUN 20 ARALIK'TA ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİR OLACAK
Epic Games'in yalnızca Windows tarafı için sunduğu Them's Fightin' Herds ücretsiz hale geldi. Çok veya tek oyuncu ile oynanma seçeneklerine sahip olan oyun dövüşü odağına alıyor.
Oyun 20 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak yüklenebilecek.
Epic'te yer alan açıklamaya göre Them's Fightin' Herds şu şekilde özetleniyor:
"Beğenilen çizgi film yapımcısı Lauren Faust'un tasarladığı sevimli hayvanları içeren 2D bir dövüş oyunudur. Şirin ve yumuşak görünüşlerinin altında ciddi bir dövüşçü yatar!
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- Nusret alay konusu oldu
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- Araçlar gemiden inmeden satıldı
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi