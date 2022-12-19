Epic Games tarafından ücretsiz verilen beşinci oyun belli oldu

19 Aralık 2022 Pazartesi, 23:41

Aralık ayı boyunca her gün oyunseverlere ücretsiz oyun dağıtmaya karar veren Epic Games'in beşinci oyunun gününe geldik. Bu kapsamda yakın zaman önce normalde 39 TL değerinde olan Sable adlı oyunu ücretsiz olarak vermişti. Şimdi ise ise normalde 33 TL değerindeki bir oyun ücretsiz hale geliyor.

OYUN 20 ARALIK'TA ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİR OLACAK

Epic Games'in yalnızca Windows tarafı için sunduğu Them's Fightin' Herds ücretsiz hale geldi. Çok veya tek oyuncu ile oynanma seçeneklerine sahip olan oyun dövüşü odağına alıyor.

Oyun 20 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak yüklenebilecek.

Epic'te yer alan açıklamaya göre Them's Fightin' Herds şu şekilde özetleniyor:

"Beğenilen çizgi film yapımcısı Lauren Faust'un tasarladığı sevimli hayvanları içeren 2D bir dövüş oyunudur. Şirin ve yumuşak görünüşlerinin altında ciddi bir dövüşçü yatar!

Geri alma net kodu ile yerel karşılıklı veya çevrim içi olarak savaşabilirsin. Modernleştirilmiş savaş mekanikleri, erişilebilirlik ile derinliği harmanlayarak hem yeni hem de eski oyuncular için hatasız bir savaş sistemi oluşturur!''