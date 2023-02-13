Hogwarts Legacy zirvedeki yerini tazeledi
Hogwarts Legacy daha çıkmadan büyük sükse yaratmış listeleri altüst etmişti. Yeni yayınlanan Steam istatistiklerine göre oyun zirvedeki yerini tazeledi.
Hogwarts Legacy daha çıkmadan gündem olmuş duyurulduktan sonra ön siparişe açılan oyun Steam'de zirveye oturmuştu. Henüz ön siparişte en çok satılan oyun olmayı bir süre sürdüren oyun kısa bir süre önce tam erişime açıldı.Oyun erken erişimden standart sürüme geçtiğinde yaklaşık yarım milyon kişiyle buluştu. Oyun platformlarında da belirtildiği gibi oyun Steam'de ücretli ve tek oyunculu olmasına rağmen en çok dikkat çeken ikinci oyun oldu.
STEAM'DE YENİ ZİRVE HOGWARTS LEGACY'NİN OLDU
Steam haftalık olarak en çok oynan oyunlar, en çok aktif oyuncu olan oyunlar ve en çok satılan oyunlar gibi istatistikları SteamDB üzerinden paylaşıyor. Bir süredir Call of Duty'nin yeni oyunu ve Steam Deck zirveyi ara ara paylaşıyorken, Hogwarts Legacy'nin çıkmasıyla sıralama değişti.
Oyunun Steam sayfasında aktif olarak oynayanların sayısı da yazıyor. 13 Şubat Pazartesi haberin yayınlandığı bu saatlerde toplam aktif oyuncu sayısı 278 bin 875. Oyun en çok satan olurken aynı zamanda oyuna ait farklı paketler de sıralamada üst sırada yer alıyor.
Standart versiyon 699 TL iken, Dijital Lüks sürüm ise 799 TL olarak satın alınabiliyor.
Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri de aşağıdaki gibi:
- MİNİMUM:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) or AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB or AMD Radeon RX 470 4GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD (Preferred), HDD (Supported), 720p/30 fps, Low Quality Settings
- ÖNERİLEN:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) or AMD Ryzen 5 3600 (3.6 Ghz)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti or AMD Radeon RX 5700 XT or INTEL Arc A770
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, High Quality Settings
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