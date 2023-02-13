Hogwarts Legacy zirvedeki yerini tazeledi

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:28

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:28

Hogwarts Legacy daha çıkmadan gündem olmuş duyurulduktan sonra ön siparişe açılan oyun Steam'de zirveye oturmuştu. Henüz ön siparişte en çok satılan oyun olmayı bir süre sürdüren oyun kısa bir süre önce tam erişime açıldı.Oyun erken erişimden standart sürüme geçtiğinde yaklaşık yarım milyon kişiyle buluştu. Oyun platformlarında da belirtildiği gibi oyun Steam'de ücretli ve tek oyunculu olmasına rağmen en çok dikkat çeken ikinci oyun oldu.

STEAM'DE YENİ ZİRVE HOGWARTS LEGACY'NİN OLDU

Steam haftalık olarak en çok oynan oyunlar, en çok aktif oyuncu olan oyunlar ve en çok satılan oyunlar gibi istatistikları SteamDB üzerinden paylaşıyor. Bir süredir Call of Duty'nin yeni oyunu ve Steam Deck zirveyi ara ara paylaşıyorken, Hogwarts Legacy'nin çıkmasıyla sıralama değişti.

Oyunun Steam sayfasında aktif olarak oynayanların sayısı da yazıyor. 13 Şubat Pazartesi haberin yayınlandığı bu saatlerde toplam aktif oyuncu sayısı 278 bin 875. Oyun en çok satan olurken aynı zamanda oyuna ait farklı paketler de sıralamada üst sırada yer alıyor.

Standart versiyon 699 TL iken, Dijital Lüks sürüm ise 799 TL olarak satın alınabiliyor.