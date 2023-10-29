Hollandalı çip üreticisinden bilgi çalan çalışan Huawei'de işe başladı!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:19

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:19

Hollandalı yarı iletken madde sektörünün önemli şirketlerinden biri olan ASML, ticari bilgilerinin şirket çalışanı tarafından çalınması ile gündeme gelmişti. Şimdi ise Hollanda merkezli basın kuruluşu NRC'nin açıklamalarına göre bilgileri çalan çalışan Huawei'de çalışmaya başladı. İddialara göre çalışan bilgileri Huawei ile paylaştı.

ASML CEO'su Peter Wennink, bu iddiaların ardından açıklama yaptı ve çalınan bilgilerin sınırlı olduğunu söyledi. Wennick, IP hırsızlığı hakkında "kutusuna sahip olmadığınız bir bulmacanın bir parçası" dedi.

Şubat ayında Bloomberg, eski bir ASML çalışanının çip yapım aracı bilgilerini çaldığını ve Çin'e götürdüğünü bildirmişti. Ancak o raporda çalınan verilerin sahibi olarak Huawei işaret edilmemişti.

Huawei ABD yaptırımlarından dolayı son zamanlarda bilgi konusunda oldukça sıkıntılar yaşıyor. Bu durumdan dolayı şirket kendisine fayda sağlayacak olan her türlü kişiyi işe alıyor. Bu sayede çok geride kalmayarak ayakta kalmaya çalışıyor. Yakın zamanda Huawei'nin Rusya'da hala faaliyet gösterdiği ve işe alım yaptığı gözlemlenmiştir. Ayrıca şirketin Tayvanda çip üreticisi olarak çalışan insanları da bünyesine katmak için faaliyetler sürdürdüğü biliniyor.