80 bin TL'lik 18 ayar altın kaplama Huawei Watch Ultimate Design

Huawei'in 80 bin TL'yi bulan yeni 18 ayar altın kaplama olan akıllı saati Watch Ultimate Design hakkında bütün ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:54
80 bin TL'lik 18 ayar altın kaplama Huawei Watch Ultimate Design
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Huawei iki hafta pil ömrüyle dikkat çeken akıllı saatler üretiyor. Ancak bu sefer tasarımı sebebiyle binlerce TL'yi bulan akıllı saatiyle gündeme geldi. Huawei Watch Ultimate Design modeli 18 ayar altın kaplama tasarımı sebebiyle Türkiye'de 80 bin TL'ye satılacak.

Akıllı saat, altın ve titanyum alaşım bir gövdeye sahip. Seramik yüzey bunlara eşlik ediyor ve safir cam bir tabakayla ekran korunuyor. El işçiliği ile üretildiği aktarılan akıllı saatin kadranında ve dış kısmında 18 ayar altın bulunuyor.

Cihazda aynı zamanda uydu mesajlaşması da destekleniyor. 100'den fazla spor aktivitesinin yer aldığı saatte, diğer modellerde olduğu gibi iki haftaya varan kullanım sunuluyor. Düzenli ve aktif kullananlar için bu süre 8 gün oluyor. Eğer her zaman açık ekran özelliği aktif şekilde kullanıyorsanız bu süre 4 güne kadar düşüyor.

Saat farklı ülkelerde farklı fiyatlandırmaya sahip olsa da 21 bin 999 yuan yani yaklaşık 3 bin dolarlık bir fiyata sahip.


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