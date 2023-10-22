Huawei'nin yeni telefonunun satışları iPhone 15'i geçti

Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 22.10.2023 - 14:04

Huawei'nin en son serisi olan Mate 60, Apple ve iPhone 15 gibi rakipleri için Çin pazarında büyük bir zorluk oluşturuyor. Counterpoint Research'ün açıklamalarına göre, HarmonyOS işletim sistemini kullanan yaklaşık 1,6 milyon cihaz sevk edildi.

Ayrıca ortaya çıkan bilgiler arasında iPhone 15'in Çin pazarında satışa sunulduğu dönemde Huawei'nin Mate 60 cihazının daha fazla sattığı ortaya çıktı. Çin'de iPhone 15'in piyasaya sürüldüğü dönemde, Huawei Mate 60'tan yaklaşık 400 bin tane sevk edildi. Huawei Mate 60 Çin'de altı hafta içinde 1.6 milyon adet sattı.

iPhone 15'in Çin'de piyasaya sürüldüğü dönemde ise iki haftalık dönemde 400 bin adet sattı. Çin, büyük bir akıllı telefon hacmine sahip olduğundan Apple için kritik bir pazar olarak kabul ediliyor. Ancak, Huawei'nin canlanmasıyla birlikte, Apple gibi şirketler için yakın gelecekte işlerin daha da zorlaşabileceği görülüyor.

GOOGLE AMBARGOSU HUAWEİ'Yİ GERİYE ATMIŞTI

ABD tarafından Huawei'ye ambargo uygulanmıştı. Bu ambargo kapsamında Google işletim sistemi Android Huawei'den kaldırılmıştı. Bu durumdan dolayı Huawei dünyanın popüler telefon markası olma yolundan bir anda düşmüştü. Şimdi ise ortaya çıkan raporlara göre Huawei tekrardan Apple'a rakip olmaya hazırlanıyor. Ambargodan önce Huawei, Apple için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Bu durum akıllı telefon pazarında işlerin ilerleyen dönemde kızışacağını gösteriyor.