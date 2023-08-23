Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:25

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:25

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor yeni orta segment telefonunu Türkiye'de çıkardı. Honor 90 adlı telefon 200 Megapiksel kamerası ile dikkat çekti. Peki, Honor 90'ın özellikleri nedir? Honor 90 ne kadar? Honor 90 Türkiye'de satışa çıktı mı?

İŞTE HONOR 90'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Ekran: Honor 90, şık ve zarif tasarımı ile gözleri üzerine çekiyor. Büyüleyici In-Cell AMOLED ekranı, canlı renkler ve yüksek çözünürlük ile izleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve 2664x1200 çözünürlüğü ile birlikte gelen ekran Darbe Genişlik Modülasyonu (PMW) Karartma frekansı olan 3840 Hz ile geliyor.

Yüksek Performans ve 5G Desteği: Son teknoloji işlemcisi ve 8 GB RAM ile güçlü performans sunan Honor 90, Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Ayrıca, 5G desteği sayesinde hızlı internet bağlantısının keyfini çıkarabilirsiniz.

Yüksek Çözünürlüklü Kamera Sistemi: 200 MP ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı ve makro lensler bulunan cihazın ön tarafında ise 50 Megapiksel bir kamera yer alıyor. Ayrıca cihaz portre modunda 2x yakınlaştırma yapabiliyor.

Uzun Pil Ömrü ve Hızlı Şarj: 5000 mAh büyük batarya kapasitesi ile uzun kullanım süresi sunan cihazın 66W hızlı şarj desteği bulunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yarım saat gibi bir sürede batarya yüzde 80 oranında doluyor.

ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ VAR MI?

Honor, 2020 yılında Huawei'den ayrıldığı için Google ambargosundan etkilenmedi. Bundan dolayı da cihazda Android işletim sistemi bulunuyor. Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihaz arayüz olarak ise Honor MagicOS 7.1'i kullanıyor.

HONOR 90 TÜRKİYE'DE VAR MI?

Honor'un bütçe dostu fiyat performans telefonu Honor 90 Türkiye'de satışta bulunuyor.

HONOR 90'IN FİYATI NEDİR?

Honor 90, Türkiye'de şu an 16.999 TL'den satılıyor.