HONOR’un dev 2K ekranlı bütçe dostu tableti: HONOR Pad X9 incelemesi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 19:26

Güncelleme: 16.08.2023 - 19:26

HONOR bilindiği üzere 2020 yılında Huawei ile yollarını ayırdı. O zamandan bu yana kendi başına hareket eden teknoloji şirketi fiyat performans ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Huawei’den ayrı olmasından dolayı da HONOR, Android işletim sisteminden ve onun getirdiği hizmetlerden de faydalanabiliyor. Honor'un yeni tableti 'Eğlence Odaklı' bir tabletten beklenen bütün özellikleri karşılıyor. Eğlence Odaklı tabletlerde dört önemli kriter bulunuyor. Bunlar şöyle:

Büyük Ekran (11 veya daha yüksek inç) Stereo Hoparlör (6 ve fazlası) Geniş Depolama Alanı (128 GB ve üstü) Uzun Pil Ömrü (7000 mAh ve üstü)

'Eğlence Odaklı' bir tablet olan HONOR Pad X9’da da en son Android sürümü olan Android 13 bulunuyor. Tablet 11.5 inç, 2000x1200 piksel çözünürlüğünde (2K) ekran ile geliyor. 1,07 milyar rengi ve yüzde 100 RGB renk alanını destekleyen HONOR FullView ekran özelliğine de sahip. Yüzde 86’lık bir ekran gövde oranına sahip olan tableti kullanırken kesinlikle diğer cihazlara göre daha düzgün ve canlı renkler göreceğinize emin olabilirsiniz. Özellikle film ve dizi izlerken renkler çok düzgün bir şekilde yansıtılıyor. Filmlerde yer alan karanlık sahnelerde bile sorun yaşamadan bütün atmosferi görebiliyorsunuz. 120 Hz ekran yenileme hızı sayesinde de daha akıcı görüntü sunuyor.

SİNEMATİK SURROUND SES DENEYİMİ

Ayrıca tabletin üç tarafında bulunan 6 adet stereo hoparlör sayesinde canlı ve dinamik 360 derece sesleri duyabiliyorsunuz. Bu sayede de film ve dizi zevkiniz ikiye katlanıyor. Aşağıda bulunan dört adet hoparlörü sayesinde de sinematik bir surround ses deneyimi sunuyor. Yani tablet film ve dizi noktasında kullanıcılara mükemmel bir deneyim yaşatıyor.

4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan tablet film, oyun indirme konusunda da size sıkıntı yaratmayacaktır. HONOR Pad X9’a 26 bin 880 resim, 10 bin 752 şarkı ve 430 HD videoyu indirebiliyorsunuz. Tabletin işlemci tarafında ise HONOR, Qualcomm’un Snapdragon 685 4G 6nm işlemcisini tercih etmiş. Bu işlemci sayesinde rakip fiyattaki tabletlere oranla daha akıcı grafik ve hızlılık sunuyor. Tablet daha çok film, dizi ve müzik dinleme üzerine odaklanıyor.

13 SAATE KADAR VİDEO İZLEME SÜRESİ

Tabletin 2K çözünürlükte dev ekranına rağmen şarjı ise uzun süre dayanıyor. Oyun oynamanıza rağmen şarj bir türlü bitmiyor diyebiliriz. Tabi bunun ana sebebi HONOR’un tablette 7250 mAh kapasiteli dev bir batarya kullanmasında yatıyor. HONOR Pad X9, 13 saate kadar video akışı ve 12 saate kadar müzik dinlemeyi destekliyor.

ARTIK DAHA HAFİF

Tablet tasarım açısından ise oldukça şık duruyor. HONOR diğer markaların aksine bu fiyat bandındaki tabletinde bile plastik malzeme yerine metal bir gövde tercih etmiş. Uzay grisi rengine sahip olan tablet 495 gram ağırlığında. Bir önceki versiyonu yani HONOR Pad 8’de bu ağırlık 520 gramdı. Yani HONOR yeni tabletinde ince ve hafif tasarımını geliştirerek devam etmiş. Ayrıca tabletin arayüz tasarımı da oldukça zarif ve kullanım kolaylığı sunuyor. Dev ekranına rağmen uygulamaları kullanırken sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tablette çoklu uygulama desteği de bulunuyor. Yani aynı anda 4 adet uygulamayı çalıştırıp ekranda yer verebiliyorsunuz.

HONOR PAD X9 NE KADAR?

Tablet Türkiye’de 5 bin 548 TL’den satışa sunuluyor. Yani sonuç olarak tablet tam bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Eğlence odaklı yapısı sayesinde gün içerisinde hem işlerinizi halledip hem de keyifli vakit geçirebileceğiniz bir deneyim sunuyor. Özellikle renk ve ekran konusunda diğer rakiplerinin oldukça üstünde bir performans gösteriyor.

HONOR Pad X9’un bütün teknik özellikleri:

Ekran: 11.5 inç

Kalınlık: 6.9 mm

Ağırlık: 495 gram (pil dahil)

Ekran: 11.5 inç, 2000x1200

İşlemci: Qualcomm’un Snapdragon 685 4G Mobil Platform

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Magic OS 7.1

Depolama: 128GB

Kamera: Ön ve arka kamera 5 Megapiksel

Pil: 7250 mAh

Ses: 6 hoparlör ve 1 mikrofon