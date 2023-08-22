HONOR'un yeni 200 MP kameralı akıllı telefonunu Türkiye'de: Honor 90 incelemesi

Yayınlanma: 22.08.2023 - 08:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 08:00

HONOR fiyat performans telefonları ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Çinli şirket bilindiği üzere 2020 yılında Huawei ile yollarını ayırdı. Bu ayrılışın ardından HONOR, Huawei’ye uygulanan Android işletim sistemi ambargosundan etkilenmedi. Yani HONOR’da Android işletim sisteminden ve getirdiği ayrıcalıklardan faydalanabiliyor. Bu kapsamda firma yeni orta segment akıllı telefonunu Türkiye’ye getirdi.

DÜNYADA BİR İLK: FLICKER FREE SERTİFİKASI

HONOR N serisi içerisinde bulunan HONOR 90 adlı telefon da dünyada başka hiçbir telefonda olmayan göz koruma sertifikası TÜV Rheinland Flicker Free bulunuyor.

2664X1200 ÇÖZÜNÜRLÜK VE 1,07 MİLYAR RENK DESTEKLİ EKRAN

6.7 inç büyüklüğünde ve 2664x1200 çözünürlüğündeki Kavisli Ekran’ı bulunan cihaz sektörün en yüksek Darbe Genişlik Modülasyonu (PMW) Karartma frekansı olan 3840 Hz ile destekleniyor.

Yani düşük parlaklıkta cihazı kullandığınızda gözleriniz en düşük seviyede yoruluyor. Ayrıca cihazın ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 1,07 milyar renk bulunuyor. Bu sayede de ekran sinematik bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Özellikle koyu temalı film ve dizilerde renkleri oldukça kolay bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz.

Ayrıca Telefonun ekranının Amazon Prime Video HDR ve Netflix HDR sertifikası da bulunuyor.

200 MEGAPİKSEL ARKA KAMERA

HONOR telefonun arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu tercih etmiş. Bu kameralardan ana kamera olanı 200 Megapiksel çözünürlüğünde. Önceki nesle göre kameranın boyutu yüzde 25 oranında arttırılmış ve yüzde 11 oranında da ışık algılama kabiliyeti geliştirilmiş olan 1/1,4 inç sensörle donatılmış durumda.

Diğer iki kamera ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açı ve makro ile 2 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü görevi gören kamera olarak tercih edilmiş. Telefonun ön tarafında ise delikli kamera tasarımı bulunuyor. Bu kamera ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde yer alıyor. 100 derece açı alanına sahip olması sayesinde ön kamerada kadraja sığdırma sorunu yaşamadan rahatça çekim yapabiliyorsunuz.

PORTRE MODUNDA BİR DEVRİM

Firma HONOR 90’da portre modunda bir değişiklik yaparak 2x yakınlaştırmayı desteklemeyi başarmış durumda. Yani diğer rakiplerinin aksine HONOR 90’da portre modunda 2x yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Ayrıca HONOR 90’da 'Bokeh' efektleri de geliştirilmiş.

Bu sayede de daha doğal bir bulanıklık sağlanıyor. Hem ön hem de arka kamera tarafında rakiplerine oranla HONOR 90 üst segmentte yer alıyor. Özellikle gece çekimleri oldukça tatmin edici düzeyde yer alıyor. Diğer telefonların aksine gece modunda çekim yaparken deklanşöre bastıktan sonra beklemeniz gerekmiyor. Telefonun video performansı tarafında ise aynı başarıyı gösterdiğini söyleyebiliriz. Kamera açısından orta segment yerine üst segment bir cihaz olarak konumlandırıldığını söylemek yanlış olmaz.

Ayrıca video çekim esnasında AI Vlog Assistant ve AI destekli gürültü azaltma özelliği sayesinde hızlı video üretimi sağlanabiliyor. Sosyal medyaya içerik üretenler için bu yapay zekâ desteği işlerin hızlandırılması için büyük kolaylık sunacaktır.

HONOR’UN ÖZEL TEKNOLOJİSİ: KOLAY FOTOĞRAF ÇEKİMİ

HONOR 90 her yaştan ve gruptan insanların fotoğraf çekmesi için özel olarak tasarlanmış. Firma kullanıcılarının zor anlarda bile kolayca fotoğraf çekmelerini oldukça önemsemiş.

Bu kapsamda da cihazda bulunan teknolojiler şöyle:

DSLR düzeyinde doğal bokeh

Mikron düzeyinde hassas saç segmentasyonu

Stüdyo düzeyinde doğal üç boyutlu makyaj

Portre optik trifokal (akıllı lens)

Ön ve arka portre HDR

Ultra net grup fotoğrafı algoritması

HONOR'un kendi geliştirdiği portre filtresi

Bu özellikler sayesinde hiçbir ayarlamaya ihtiyaç duymadan 7’den 70’e herkes tarafından kolayca fotoğraf çekilebiliyor.

OYUNLAR YÜKSEK FPS DEĞERLERİNDE OYNANABİLİYOR

Telefonun işlemci tarafında ise içerik üreticilerinin kolayca düzenleme yapabilmesi için Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition 5G gibi güçlü bir model tercih edilmiş. Video düzenlemede ve güncel oyunların hiçbirinde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Özellikle 120 Hz ekranı ve yüksek FPS değerlerine olanak sağlaması sayesinde rekabetçi çevrimiçi oyunlarda rakiplerinizin bir adım önünde oluyorsunuz. HONOR 90’ın ayrıca 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı ile kapasitesi sıkıntısı da yaşamıyorsunuz.

YARIM SAATTE YÜZDE 80 ŞARJI DOLUYOR

Android 13 tabanlı HONOR MagicOS 7.1 ile gelen cihaz batarya tarafında ise 5000 mAh bataryaya ve 66W HONOR SuperCharge teknolojisi ile geliyor. Büyük bataryası sayesinde uzun süre video çekme ve oyun oynama deneyimi sunuyor. Şarjınız bitse dahi 5 dakikada yüzde 20 şarj oranına ulaşabiliyorsunuz. Yarım saat gibi kısa bir sürede ise yüzde 80 oranında telefonun şarjı doluyor.

ZARİF, ŞIK, HAFİF…

Cihazın tasarım tarafına gelecek olursak arka tarafında iki adet halkanın içinde kameralar yerleştirilmiş durumda. Bu büyük halkalar ay evrelerinin dinamik güzelliğinden esinlenilerek “Mirror Luna” tasarımı ile düzenlenmiş durumda. Bu sayede telefonun arkası oldukça şık ve zarif duruyor. HONOR 90’ın Zümrüt Yeşili ve Buz Mavisi renk seçenekleri bulunuyor.

ADAPTÖR VE ŞEFFAF KAP KUTUDA YER ALIYOR

Son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisi cihazların kutularında adaptöre yer vermiyor. Ancak HONOR bu firmalardan birisi değil. HONOR 90’ın kutusunun içinden 66W hızlı şarj özelliğini destekleyen bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörün yanında Type-C kablosu ve şeffaf bir telefon kabı da yer alıyor.